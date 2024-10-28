Оппозиция в Грузии потребовала проведения новых парламентских выборов
Грузинская оппозиция на митинге требует проведения новых парламентских выборов
© Sputnik ГрузияОбстановка у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik Грузия
Обстановка у здания парламента Грузии в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Грузинская оппозиция требует проведения новых парламентских выборов, так как не признает итоги прошедших, заявил в понедельник один из лидеров партии "Единство - Национальное движение" Георгий Вашадзе во время выступления на акции протеста в Тбилиси.
"Наше требование следующее: мы требуем проведения новых парламентских выборов", - заявил Вашадзе на акции.
Другие оппозиционные лидеры сообщили, что "новые выборы должны быть проведены под международным администрированием".
Ранее три оппозиционные партии "Единство - Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия", прошедшие в парламент по итогам выборов, заявили, что отказываются от депутатских мандатов.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.