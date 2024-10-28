Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция в Грузии потребовала проведения новых парламентских выборов - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 28.10.2024 (обновлено: 19:18 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980570641.html
Оппозиция в Грузии потребовала проведения новых парламентских выборов
Оппозиция в Грузии потребовала проведения новых парламентских выборов - РИА Новости, 28.10.2024
Оппозиция в Грузии потребовала проведения новых парламентских выборов
Грузинская оппозиция требует проведения новых парламентских выборов, так как не признает итоги прошедших, заявил в понедельник один из лидеров партии "Единство... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:07
2024-10-28T19:18
грузия
в мире
тбилиси
георгий вашадзе
парламентские выборы в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980561053_0:2:1200:677_1920x0_80_0_0_0e51b5b73162b720eb58f0b556365964.jpg
ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Грузинская оппозиция требует проведения новых парламентских выборов, так как не признает итоги прошедших, заявил в понедельник один из лидеров партии "Единство - Национальное движение" Георгий Вашадзе во время выступления на акции протеста в Тбилиси."Наше требование следующее: мы требуем проведения новых парламентских выборов", - заявил Вашадзе на акции.Другие оппозиционные лидеры сообщили, что "новые выборы должны быть проведены под международным администрированием".Ранее три оппозиционные партии "Единство - Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия", прошедшие в парламент по итогам выборов, заявили, что отказываются от депутатских мандатов.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980569572.html
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980460624.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980561053_148:0:1053:679_1920x0_80_0_0_378a838f44bdf1ca69ffe6d16bbbce07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, в мире, тбилиси, георгий вашадзе, парламентские выборы в грузии — 2024
Грузия, В мире, Тбилиси, Георгий Вашадзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Оппозиция в Грузии потребовала проведения новых парламентских выборов

Грузинская оппозиция на митинге требует проведения новых парламентских выборов

© Sputnik ГрузияОбстановка у здания парламента Грузии в Тбилиси
Обстановка у здания парламента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Sputnik Грузия
Обстановка у здания парламента Грузии в Тбилиси
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Грузинская оппозиция требует проведения новых парламентских выборов, так как не признает итоги прошедших, заявил в понедельник один из лидеров партии "Единство - Национальное движение" Георгий Вашадзе во время выступления на акции протеста в Тбилиси.
"Наше требование следующее: мы требуем проведения новых парламентских выборов", - заявил Вашадзе на акции.
Президент Грузии на митинге у здания парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Президент Грузии прибыла на митинг оппозиции в Тбилиси
Вчера, 19:04
Другие оппозиционные лидеры сообщили, что "новые выборы должны быть проведены под международным администрированием".
Ранее три оппозиционные партии "Единство - Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия", прошедшие в парламент по итогам выборов, заявили, что отказываются от депутатских мандатов.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Митинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Парламент Грузии заявил о подготовке президента и оппозиции к госперевороту
Вчера, 11:10
 
ГрузияВ миреТбилисиГеоргий ВашадзеПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала