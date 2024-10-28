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В Тбилиси оппозиция готовится к митингу у здания парламента - РИА Новости, 28.10.2024
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15:44 28.10.2024 (обновлено: 18:37 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980520331.html
В Тбилиси оппозиция готовится к митингу у здания парламента
В Тбилиси оппозиция готовится к митингу у здания парламента - РИА Новости, 28.10.2024
В Тбилиси оппозиция готовится к митингу у здания парламента
Подготовка к митингу грузинской оппозиции, недовольной итогами прошедших парламентских выборов, проходит в понедельник перед зданием парламента в центре... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:44
2024-10-28T18:37
в мире
грузия
тбилиси
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Подготовка к митингу грузинской оппозиции, недовольной итогами прошедших парламентских выборов, проходит в понедельник перед зданием парламента в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала оппозицию выйти на протесты вечером в понедельник в центре Тбилиси из-за прошедших в стране парламентских выборов, победу на которых, по данным ЦИК, одержала правящая партия "Грузинская мечта". Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что Зурабишвили и грузинская оппозиция готовятся к госперевороту. В данный момент перед зданием законодательного органа идет установка металлических конструкций и сцены. Прилегающую площадь патрулируют сотрудники полиции, однако они не препятствуют проводимым работам. На площади также установлены торговые точки, где продаются национальные флаги Грузии, а также флаги ЕС и Украины. Движение у здания парламента пока не перекрыто. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии , заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241027/zakharova-1980408729.html
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
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в мире, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Тбилиси оппозиция готовится к митингу у здания парламента

У здания парламента Грузии проходит подготовка к митингу оппозиции

© Sputnik ГрузияОбстановка у здания парламента Грузии в Тбилиси. 28 октября 2024
Обстановка у здания парламента Грузии в Тбилиси. 28 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Sputnik Грузия
Обстановка у здания парламента Грузии в Тбилиси. 28 октября 2024
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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Подготовка к митингу грузинской оппозиции, недовольной итогами прошедших парламентских выборов, проходит в понедельник перед зданием парламента в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала оппозицию выйти на протесты вечером в понедельник в центре Тбилиси из-за прошедших в стране парламентских выборов, победу на которых, по данным ЦИК, одержала правящая партия "Грузинская мечта". Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что Зурабишвили и грузинская оппозиция готовятся к госперевороту.
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В данный момент перед зданием законодательного органа идет установка металлических конструкций и сцены. Прилегающую площадь патрулируют сотрудники полиции, однако они не препятствуют проводимым работам.
На площади также установлены торговые точки, где продаются национальные флаги Грузии, а также флаги ЕС и Украины. Движение у здания парламента пока не перекрыто.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии , заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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В миреГрузияТбилисиПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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