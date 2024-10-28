В Тбилиси оппозиция готовится к митингу у здания парламента
У здания парламента Грузии проходит подготовка к митингу оппозиции
© Sputnik ГрузияОбстановка у здания парламента Грузии в Тбилиси. 28 октября 2024
© Sputnik Грузия
Обстановка у здания парламента Грузии в Тбилиси. 28 октября 2024
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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Подготовка к митингу грузинской оппозиции, недовольной итогами прошедших парламентских выборов, проходит в понедельник перед зданием парламента в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала оппозицию выйти на протесты вечером в понедельник в центре Тбилиси из-за прошедших в стране парламентских выборов, победу на которых, по данным ЦИК, одержала правящая партия "Грузинская мечта". Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что Зурабишвили и грузинская оппозиция готовятся к госперевороту.
В данный момент перед зданием законодательного органа идет установка металлических конструкций и сцены. Прилегающую площадь патрулируют сотрудники полиции, однако они не препятствуют проводимым работам.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии , заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.