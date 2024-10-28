https://ria.ru/20241028/gruziya-1980485002.html

Политолог прокомментировал возможные протесты оппозиции в Тбилиси

Политолог прокомментировал возможные протесты оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 28.10.2024

Политолог прокомментировал возможные протесты оппозиции в Тбилиси

Возможные протесты оппозиции в Тбилиси по итогам парламентских выборов не будут отражать настроения большей части народа Грузии, сообщил РИА Новости грузинский... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:56

2024-10-28T12:56

2024-10-28T12:56

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парламентские выборы в грузии — 2024

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Возможные протесты оппозиции в Тбилиси по итогам парламентских выборов не будут отражать настроения большей части народа Грузии, сообщил РИА Новости грузинский политолог и аналитик Петр Мамрадзе. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала оппозицию выйти на протесты вечером в понедельник в центре Тбилиси из-за прошедших в стране парламентских выборов, победу на которых, по данным ЦИК, одержала правящая партия "Грузинская мечта". Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что Зурабишвили и грузинская оппозиция готовятся к госперевороту. Согласно конституции, президент Грузии должен быть беспартийным. "Сегодня в 19 часов (18.00 по мск), я думаю, соберутся несколько тысяч человек, это не сложно. То есть, кто-то же за них голосовал... Но это не будет отражать настроения массы человеческой, почти всех грузин", - сказал Мамрадзе. По его словам, протесты при поддержке западного дипкорпуса и бойкотирование оппозицией работы парламента Грузии проходили и в 2020 году по итогам предыдущих выборов. В то же время последовавший пересчет голосов лишь зафиксировал незначительный рост голосов у правящей" Грузинской мечты". ЦИК Грузии завершил 27 октября подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

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в мире, грузия, тбилиси, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024, грузинская мечта - демократическая грузия