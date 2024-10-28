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В Кремле прокомментировали итоги парламентских выборов в Грузии - РИА Новости, 28.10.2024
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12:34 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980479528.html
В Кремле прокомментировали итоги парламентских выборов в Грузии
В Кремле прокомментировали итоги парламентских выборов в Грузии - РИА Новости, 28.10.2024
В Кремле прокомментировали итоги парламентских выборов в Грузии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги парламентских выборов в Грузии, отметил важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в их... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:34
2024-10-28T12:34
в мире
грузия
россия
тбилиси
саломе зурабишвили
дмитрий песков
обсе
выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги парламентских выборов в Грузии, отметил важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в их итоги, поскольку это выбор грузинского народа. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала парламентские выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам в понедельник в центре Тбилиси. "Выбор грузинского народа, сейчас очень важно, чтобы никакие третьи страны в результаты этих выборов не вмешивались. Кстати, та же госпожа президент (Зурабишвили) говорила о том, что она не признает результаты этих выборов. Здесь я точно не знаю, входит ли в полномочия президента Грузии признание или не признание выборов, но в любом случае все это внутригрузинское дело", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают парламентские выборы в Грузии. ЦИК Грузии завершил 27 октября подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980460624.html
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в мире, грузия, россия, тбилиси, саломе зурабишвили, дмитрий песков, обсе, выборы в молдавии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, Дмитрий Песков, ОБСЕ, Выборы в Молдавии — 2024
В Кремле прокомментировали итоги парламентских выборов в Грузии

Песков: важно, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги выборов в Грузии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Тбилиси
Голосование на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Голосование на избирательном участке в Тбилиси
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги парламентских выборов в Грузии, отметил важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в их итоги, поскольку это выбор грузинского народа.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала парламентские выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам в понедельник в центре Тбилиси.
Митинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Парламент Грузии заявил о подготовке президента и оппозиции к госперевороту
Вчера, 11:10
"Выбор грузинского народа, сейчас очень важно, чтобы никакие третьи страны в результаты этих выборов не вмешивались. Кстати, та же госпожа президент (Зурабишвили) говорила о том, что она не признает результаты этих выборов. Здесь я точно не знаю, входит ли в полномочия президента Грузии признание или не признание выборов, но в любом случае все это внутригрузинское дело", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают парламентские выборы в Грузии.
ЦИК Грузии завершил 27 октября подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Президент Грузии назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированными
27 октября, 20:08
 
В миреГрузияРоссияТбилисиСаломе ЗурабишвилиДмитрий ПесковОБСЕВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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