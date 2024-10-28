В Кремле прокомментировали итоги парламентских выборов в Грузии
Песков: важно, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги выборов в Грузии
Голосование на избирательном участке в Тбилиси
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги парламентских выборов в Грузии, отметил важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в их итоги, поскольку это выбор грузинского народа.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала парламентские выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам в понедельник в центре Тбилиси.
"Выбор грузинского народа, сейчас очень важно, чтобы никакие третьи страны в результаты этих выборов не вмешивались. Кстати, та же госпожа президент (Зурабишвили) говорила о том, что она не признает результаты этих выборов. Здесь я точно не знаю, входит ли в полномочия президента Грузии признание или не признание выборов, но в любом случае все это внутригрузинское дело", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают парламентские выборы в Грузии.
ЦИК Грузии завершил 27 октября подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.