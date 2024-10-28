https://ria.ru/20241028/gruziya-1980460624.html

Парламент Грузии заявил о подготовке президента и оппозиции к госперевороту

Парламент Грузии заявил о подготовке президента и оппозиции к госперевороту - РИА Новости, 28.10.2024

Парламент Грузии заявил о подготовке президента и оппозиции к госперевороту

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии называют итоги парламентских выборов нелегитимными, чтобы подготовить почву для госпереворота, заявил РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T11:10

2024-10-28T11:10

2024-10-28T12:29

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ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии называют итоги парламентских выборов нелегитимными, чтобы подготовить почву для госпереворота, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на брифинге."Эта сцена была подготовлена заранее: объявить итоги нелегитимными, придумать техническое правительство, <…> все это — сцена переворота, к которому они направляются и тем самым идут против конституционного строя", — сказал политик, подчеркнув, что Грузия этого не допустит.Парламентские выборы прошли в республике 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.Представители оппозиции заявили, что не признают результаты. В свою очередь, спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов.

https://ria.ru/20241027/saakashvili-1980401523.html

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в мире, грузия, саломе зурабишвили, обсе