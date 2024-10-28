https://ria.ru/20241028/gruziya-1980460624.html
Парламент Грузии заявил о подготовке президента и оппозиции к госперевороту
Парламент Грузии заявил о подготовке президента и оппозиции к госперевороту - РИА Новости, 28.10.2024
Парламент Грузии заявил о подготовке президента и оппозиции к госперевороту
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии называют итоги парламентских выборов нелегитимными, чтобы подготовить почву для госпереворота, заявил РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:10
2024-10-28T11:10
2024-10-28T12:29
в мире
грузия
саломе зурабишвили
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980144785_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9a367ad8f2dd8561ed6162422f9910da.jpg
ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии называют итоги парламентских выборов нелегитимными, чтобы подготовить почву для госпереворота, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на брифинге."Эта сцена была подготовлена заранее: объявить итоги нелегитимными, придумать техническое правительство, <…> все это — сцена переворота, к которому они направляются и тем самым идут против конституционного строя", — сказал политик, подчеркнув, что Грузия этого не допустит.Парламентские выборы прошли в республике 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.Представители оппозиции заявили, что не признают результаты. В свою очередь, спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов.
https://ria.ru/20241027/saakashvili-1980401523.html
https://ria.ru/20241028/blinken-1980424840.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980144785_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e67da17fa10aed13dacf0bcb9ced959a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, саломе зурабишвили, обсе
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ
Парламент Грузии заявил о подготовке президента и оппозиции к госперевороту
Спикер парламента Грузии: власти объявят итоги выборов нелегитимными
ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии называют итоги парламентских выборов нелегитимными, чтобы подготовить почву для госпереворота, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на брифинге.
"Эта сцена была подготовлена заранее: объявить итоги нелегитимными, придумать техническое правительство, <…> все это — сцена переворота, к которому они направляются и тем самым идут против конституционного строя", — сказал политик, подчеркнув, что Грузия этого не допустит.
Накануне президент Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам. Она была инициатором объединения крупных оппозиционных партий, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным.
Парламентские выборы прошли в республике 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.
Представители оппозиции заявили, что не признают результаты.
В свою очередь, спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ
Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов.