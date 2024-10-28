https://ria.ru/20241028/gruziya-1980447220.html

Правящая партия Грузии ожидает перезагрузки отношений с ЕС

Правящая партия Грузии ожидает перезагрузки отношений с ЕС - РИА Новости, 28.10.2024

Правящая партия Грузии ожидает перезагрузки отношений с ЕС

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" после победы на парламентских выборах ожидает перезагрузки отношений с ЕС с начала 2025 года, так как нацелена на... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T10:18

2024-10-28T10:18

2024-10-28T10:32

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парламентские выборы в грузии — 2024

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" после победы на парламентских выборах ожидает перезагрузки отношений с ЕС с начала 2025 года, так как нацелена на евроинтеграцию, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе."Главный приоритет Грузии - это евроинтеграция. Мы ждем перезагрузки отношений. Думаем, что это произойдет с начала 2025 года", - заявил премьер на правительственном заседании.По его словам, задача властей страны - выполнить к 2028 году более 90% обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы в 2030 году быть готовой к евроинтеграции.ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.

https://ria.ru/20241028/blinken-1980424840.html

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Варвара Скокшина

в мире, грузия, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024, грузинская мечта - демократическая грузия