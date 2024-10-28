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Школьники Махачкалы собрали для бойцов СВО еще 3 тонны гуманитарного груза
Школьники Махачкалы собрали для бойцов СВО еще 3 тонны гуманитарного груза - РИА Новости, 28.10.2024
Школьники Махачкалы собрали для бойцов СВО еще 3 тонны гуманитарного груза
Учащиеся школ Махачкалы и их родители собрали для участников специальной военной операции еще 3 тонны гуманитарной помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:34
2024-10-28T19:34
2024-10-28T19:34
надежные люди
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сво
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МАХАЧКАЛА, 28 окт - РИА Новости. Учащиеся школ Махачкалы и их родители собрали для участников специальной военной операции еще 3 тонны гуманитарной помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. "Махачкалинские школьники совместно с родителями собрали для российских военнослужащих очередную партию гуманитарной помощи. Для передачи бойцам были закуплены самые необходимые вещи: медикаменты, спецодежда, продукты. Около 3 тонн гуманитарной помощи отправится в зону СВО в ближайшее время", – рассказали агентству в мэрии. В посылку также войдут письма, рисунки и слова поддержки, которые написали дети. "Эти теплые письма наших учащихся с пожеланием скорейшей победы и возвращения домой становятся стимулом для наших героев. Несмотря на те неспокойные и сложные условия, в которых они находятся, это удивительно, как бойцы находят время и силы, чтобы дать обратную связь детям. Когда наши военнослужащие записывают видео и аудиосообщения, в которых благодарят наших учащихся – это очень трогательно", – отметила заместитель главы Махачкалы – и. о. начальника управления образования города Эмилия Раджабова, слова которой приводит пресс-служба. В мэрии добавили, что с начала спецоперации управление образования Махачкалы вместе с подведомственными школами и детскими садами направило на передовую более 90 тонн гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20241027/gumpomosch-1980572327.html
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махачкала, сво, республика дагестан
Надежные люди, Махачкала, СВО, Республика Дагестан
МАХАЧКАЛА, 28 окт - РИА Новости. Учащиеся школ Махачкалы и их родители собрали для участников специальной военной операции еще 3 тонны гуманитарной помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"Махачкалинские школьники совместно с родителями собрали для российских военнослужащих очередную партию гуманитарной помощи. Для передачи бойцам были закуплены самые необходимые вещи: медикаменты, спецодежда, продукты. Около 3 тонн гуманитарной помощи отправится в зону СВО в ближайшее время", – рассказали агентству в мэрии.
В посылку также войдут письма, рисунки и слова поддержки, которые написали дети.
"Эти теплые письма наших учащихся с пожеланием скорейшей победы и возвращения домой становятся стимулом для наших героев. Несмотря на те неспокойные и сложные условия, в которых они находятся, это удивительно, как бойцы находят время и силы, чтобы дать обратную связь детям. Когда наши военнослужащие записывают видео и аудиосообщения, в которых благодарят наших учащихся – это очень трогательно", – отметила заместитель главы Махачкалы – и. о. начальника управления образования города Эмилия Раджабова, слова которой приводит пресс-служба.
В мэрии добавили, что с начала спецоперации управление образования Махачкалы вместе с подведомственными школами и детскими садами направило на передовую более 90 тонн гуманитарной помощи.