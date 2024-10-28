https://ria.ru/20241028/gosduma-1980487132.html
В Госдуму внесли проект об использовании материнского капитала
В Госдуму внесли проект об использовании материнского капитала - РИА Новости, 28.10.2024
В Госдуму внесли проект об использовании материнского капитала
Депутаты и сенатор от партии ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается распространить возможность... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:08
2024-10-28T13:08
2024-10-28T13:08
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Депутаты и сенатор от партии ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается распространить возможность реализации права на использование средств материнского (семейного) капитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами, документ доступен в думской электронной базе. Изменение предлагается внести в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". "Законопроектом предлагается распространить возможность реализации права на использование средств материнского (семейного) капитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе подчеркивается, что на данный момент право на допмеры поддержки возникает со дня рождения или усыновления, но может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет, кроме случаев направления средств на первоначальный взнос, погашение основного долга и уплату процентов по ипотеке, на приобретение товаров и услуг для адаптации в общество детей-инвалидов, на оплату платных услуг дошкольного образования, на получение ежемесячной выплаты. По мнению авторов инициативы, принятие данного законопроекта позволит поддержать семьи с детьми, значительно улучшив их положение, поскольку они смогут быстрее реализовать право закрепленные меры господдержки.
https://ria.ru/20241014/matkapital-1977900468.html
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общество, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об использовании материнского капитала
В Госдуму внесли проект о праве использования маткапитала в любое время
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Депутаты и сенатор от партии ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается распространить возможность реализации права на использование средств материнского (семейного) капитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами, документ доступен в думской электронной базе.
Изменение предлагается внести в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".
"Законопроектом предлагается распространить возможность реализации права на использование средств материнского (семейного) капитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В документе подчеркивается, что на данный момент право на допмеры поддержки возникает со дня рождения или усыновления, но может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет, кроме случаев направления средств на первоначальный взнос, погашение основного долга и уплату процентов по ипотеке, на приобретение товаров и услуг для адаптации в общество детей-инвалидов, на оплату платных услуг дошкольного образования, на получение ежемесячной выплаты.
По мнению авторов инициативы, принятие данного законопроекта позволит поддержать семьи с детьми, значительно улучшив их положение, поскольку они смогут быстрее реализовать право закрепленные меры господдержки.