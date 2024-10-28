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США считают, что ответ Израиля Ирану должен положить конец конфронтации

США считают, что ответ Израиля Ирану должен положить конец конфронтации - РИА Новости, 28.10.2024

США считают, что ответ Израиля Ирану должен положить конец конфронтации

США считают, что военный ответ Израиля Ирану имел пропорциональный характер и должен положить конец конфронтации между двумя странами, заявил в понедельник... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T21:40

2024-10-28T21:40

2024-10-28T21:40

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ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости. США считают, что военный ответ Израиля Ирану имел пропорциональный характер и должен положить конец конфронтации между двумя странами, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "На наш взгляд, ответ Израиля Ирану имел пропорциональный характер и не должен повлечь за собой дальнейшие ответные действия", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга. Представитель дипведомства США подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, ответный удар по Ирану должен ознаменовать собой конец конфронтации на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, сша, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024