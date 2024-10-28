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США считают, что ответ Израиля Ирану должен положить конец конфронтации - РИА Новости, 28.10.2024
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21:40 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/gosdep-1980595133.html
США считают, что ответ Израиля Ирану должен положить конец конфронтации
США считают, что ответ Израиля Ирану должен положить конец конфронтации - РИА Новости, 28.10.2024
США считают, что ответ Израиля Ирану должен положить конец конфронтации
США считают, что военный ответ Израиля Ирану имел пропорциональный характер и должен положить конец конфронтации между двумя странами, заявил в понедельник... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T21:40
2024-10-28T21:40
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ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости. США считают, что военный ответ Израиля Ирану имел пропорциональный характер и должен положить конец конфронтации между двумя странами, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "На наш взгляд, ответ Израиля Ирану имел пропорциональный характер и не должен повлечь за собой дальнейшие ответные действия", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга. Представитель дипведомства США подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, ответный удар по Ирану должен ознаменовать собой конец конфронтации на Ближнем Востоке.
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в мире, цены на нефть, иран, сша, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США считают, что ответ Израиля Ирану должен положить конец конфронтации

Госдеп: ответ Израиля ИРИ должен положить конец конфронтации на Ближнем Востоке

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
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ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости. США считают, что военный ответ Израиля Ирану имел пропорциональный характер и должен положить конец конфронтации между двумя странами, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"На наш взгляд, ответ Израиля Ирану имел пропорциональный характер и не должен повлечь за собой дальнейшие ответные действия", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.
Представитель дипведомства США подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, ответный удар по Ирану должен ознаменовать собой конец конфронтации на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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В миреЦены на нефтьИранСШАИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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