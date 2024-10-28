ВС России ведут дозачистку Горняка и Селидово, сообщил Пушилин
Пушилин: ВС России ведут дозачистку Горняка и Селидово от украинских военных
Военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские войска зачищают от украинских военных города Горняк и Селидово в Донецкой Народной Республике, где у противника были оборудованы серьезные укрепления, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Нужно дождаться заявлений Министерства обороны по освобождению окончательному данных населенных пунктов", — сказал чиновник.
Горняк расположен в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и 11 километрах к юго-востоку от Селидово. Через город проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.
Города имеют стратегическое значение для освобождения территории республики на Красноармейском направлении, подчеркнул Пушилин.
По его словам, противник провел очень серьезную подготовку по обороне Горняка и Селидово, но российских военных это не остановило.
"Ценой героических усилий данные населенные пункты освобождались, и сейчас продолжается дозачистка", — уточнил глава ДНР.
Селидово — город, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Покровск — один из самых крупных и стратегически важных для противника на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл Кураховской группировки ВСУ.
Накануне Пушилин рассказал, что 114-я бригада ВС России прорвала украинскую оборону и водрузила российский флаг на здание в городе Горняк. Он объяснял, что продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ.
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