https://ria.ru/20241028/gornyak-1980439175.html

ВС России ведут дозачистку Горняка и Селидово, сообщил Пушилин

ВС России ведут дозачистку Горняка и Селидово, сообщил Пушилин - РИА Новости, 28.10.2024

ВС России ведут дозачистку Горняка и Селидово, сообщил Пушилин

Российские войска зачищают от украинских военных города Горняк и Селидово в Донецкой Народной Республике, где у противника были оборудованы серьезные... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T09:25

2024-10-28T09:25

2024-10-28T10:03

специальная военная операция на украине

горняк

донецкая народная республика

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безопасность

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские войска зачищают от украинских военных города Горняк и Селидово в Донецкой Народной Республике, где у противника были оборудованы серьезные укрепления, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Нужно дождаться заявлений Министерства обороны по освобождению окончательному данных населенных пунктов", — сказал чиновник.Города имеют стратегическое значение для освобождения территории республики на Красноармейском направлении, подчеркнул Пушилин.По его словам, противник провел очень серьезную подготовку по обороне Горняка и Селидово, но российских военных это не остановило."Ценой героических усилий данные населенные пункты освобождались, и сейчас продолжается дозачистка", — уточнил глава ДНР.Накануне Пушилин рассказал, что 114-я бригада ВС России прорвала украинскую оборону и водрузила российский флаг на здание в городе Горняк. Он объяснял, что продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ.

https://ria.ru/20241028/ukrainsk-1980125340.html

https://ria.ru/20241028/rasstrely-1980434249.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горняк, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность