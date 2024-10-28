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США не стремятся к миру, заявил внук де Голля - РИА Новости, 28.10.2024
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22:41 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/goll-1980599840.html
США не стремятся к миру, заявил внук де Голля
США не стремятся к миру, заявил внук де Голля - РИА Новости, 28.10.2024
США не стремятся к миру, заявил внук де Голля
США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке, и Европе нужно научиться отстаивать свои интересы, наладить отношения с Россией и вернуть... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T22:41
2024-10-28T22:41
в мире
сша
украина
европа
шарль де голль
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ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке, и Европе нужно научиться отстаивать свои интересы, наладить отношения с Россией и вернуть суверенитет, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. "Необходимо отдать себе отчёт в причинах конфликта на Украине и влиянии Америки, которое очевидно. США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке. Необходимо прислушаться к здравому смыслу и реальности, начать работать вместе и подготовить мир, он необходим нам и нашему народу", - сказал де Голль, отвечая на вопрос РИА Новости во время открытия выставки, приуроченной к столетию установления дипломатических отношений между Францией и СССР. По его мнению, кто бы ни стал новым президентом в США, они не станут действовать в интересах Европы и Франции, в частности. "Сотрудничество с Россией необходимо для мира в Европе и в мире. Франция должна быть независимой и вновь обрести свой суверенитет, а французские политики - проявить определенную политическую зрелость, которой они лишены, поскольку это и предыдущее правительства сделали все, чтобы сделать наше общество инфантильным", - сказал он.
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в мире, сша, украина, европа, шарль де голль
В мире, США, Украина, Европа, Шарль де Голль
США не стремятся к миру, заявил внук де Голля

Внук де Голля: США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке, и Европе нужно научиться отстаивать свои интересы, наладить отношения с Россией и вернуть суверенитет, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.
«
"Необходимо отдать себе отчёт в причинах конфликта на Украине и влиянии Америки, которое очевидно. США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке. Необходимо прислушаться к здравому смыслу и реальности, начать работать вместе и подготовить мир, он необходим нам и нашему народу", - сказал де Голль, отвечая на вопрос РИА Новости во время открытия выставки, приуроченной к столетию установления дипломатических отношений между Францией и СССР.
По его мнению, кто бы ни стал новым президентом в США, они не станут действовать в интересах Европы и Франции, в частности.
"Сотрудничество с Россией необходимо для мира в Европе и в мире. Франция должна быть независимой и вновь обрести свой суверенитет, а французские политики - проявить определенную политическую зрелость, которой они лишены, поскольку это и предыдущее правительства сделали все, чтобы сделать наше общество инфантильным", - сказал он.
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Франция не сможет обойтись без России, считает внук де Голля
Вчера, 21:43
 
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