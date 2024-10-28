https://ria.ru/20241028/goll-1980599840.html

США не стремятся к миру, заявил внук де Голля

США не стремятся к миру, заявил внук де Голля - РИА Новости, 28.10.2024

США не стремятся к миру, заявил внук де Голля

США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке, и Европе нужно научиться отстаивать свои интересы, наладить отношения с Россией и вернуть... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T22:41

2024-10-28T22:41

2024-10-28T22:41

в мире

сша

украина

европа

шарль де голль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848698247_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_36b8dbcf1b792f412133799276d95511.jpg

ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке, и Европе нужно научиться отстаивать свои интересы, наладить отношения с Россией и вернуть суверенитет, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. "Необходимо отдать себе отчёт в причинах конфликта на Украине и влиянии Америки, которое очевидно. США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке. Необходимо прислушаться к здравому смыслу и реальности, начать работать вместе и подготовить мир, он необходим нам и нашему народу", - сказал де Голль, отвечая на вопрос РИА Новости во время открытия выставки, приуроченной к столетию установления дипломатических отношений между Францией и СССР. По его мнению, кто бы ни стал новым президентом в США, они не станут действовать в интересах Европы и Франции, в частности. "Сотрудничество с Россией необходимо для мира в Европе и в мире. Франция должна быть независимой и вновь обрести свой суверенитет, а французские политики - проявить определенную политическую зрелость, которой они лишены, поскольку это и предыдущее правительства сделали все, чтобы сделать наше общество инфантильным", - сказал он.

https://ria.ru/20241028/frantsiya-1980595426.html

сша

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, европа, шарль де голль