https://ria.ru/20241028/goll-1980599840.html
США не стремятся к миру, заявил внук де Голля
США не стремятся к миру, заявил внук де Голля - РИА Новости, 28.10.2024
США не стремятся к миру, заявил внук де Голля
США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке, и Европе нужно научиться отстаивать свои интересы, наладить отношения с Россией и вернуть... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T22:41
2024-10-28T22:41
2024-10-28T22:41
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ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке, и Европе нужно научиться отстаивать свои интересы, наладить отношения с Россией и вернуть суверенитет, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. "Необходимо отдать себе отчёт в причинах конфликта на Украине и влиянии Америки, которое очевидно. США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке. Необходимо прислушаться к здравому смыслу и реальности, начать работать вместе и подготовить мир, он необходим нам и нашему народу", - сказал де Голль, отвечая на вопрос РИА Новости во время открытия выставки, приуроченной к столетию установления дипломатических отношений между Францией и СССР. По его мнению, кто бы ни стал новым президентом в США, они не станут действовать в интересах Европы и Франции, в частности. "Сотрудничество с Россией необходимо для мира в Европе и в мире. Франция должна быть независимой и вновь обрести свой суверенитет, а французские политики - проявить определенную политическую зрелость, которой они лишены, поскольку это и предыдущее правительства сделали все, чтобы сделать наше общество инфантильным", - сказал он.
https://ria.ru/20241028/frantsiya-1980595426.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, европа, шарль де голль
В мире, США, Украина, Европа, Шарль де Голль
США не стремятся к миру, заявил внук де Голля
Внук де Голля: США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке
ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке, и Европе нужно научиться отстаивать свои интересы, наладить отношения с Россией и вернуть суверенитет, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.
«
"Необходимо отдать себе отчёт в причинах конфликта на Украине и влиянии Америки
, которое очевидно. США не стремятся к миру ни на Украине, ни на Ближнем Востоке. Необходимо прислушаться к здравому смыслу и реальности, начать работать вместе и подготовить мир, он необходим нам и нашему народу", - сказал де Голль, отвечая на вопрос РИА Новости во время открытия выставки, приуроченной к столетию установления дипломатических отношений между Францией
и СССР
.
По его мнению, кто бы ни стал новым президентом в США, они не станут действовать в интересах Европы и Франции, в частности.
"Сотрудничество с Россией необходимо для мира в Европе и в мире. Франция должна быть независимой и вновь обрести свой суверенитет, а французские политики - проявить определенную политическую зрелость, которой они лишены, поскольку это и предыдущее правительства сделали все, чтобы сделать наше общество инфантильным", - сказал он.