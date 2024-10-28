https://ria.ru/20241028/gitler-1980420002.html

Гитлер пытался столкнуть Болгарию и СССР на поле боя, рассказал историк

Гитлер пытался столкнуть Болгарию и СССР на поле боя, рассказал историк - РИА Новости, 28.10.2024

Гитлер пытался столкнуть Болгарию и СССР на поле боя, рассказал историк

Гитлеровская Германия в годы Второй мировой войны активно воздействовала на Софию, пытаясь обострить взаимоотношения между Болгарией и СССР, вплоть до... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T02:49

2024-10-28T02:49

2024-10-28T02:49

болгария

германия

ссср

адольф гитлер

софия (королева испании)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950601233_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_442a9acabd6e5dcc5b0a657473e01620.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Гитлеровская Германия в годы Второй мировой войны активно воздействовала на Софию, пытаясь обострить взаимоотношения между Болгарией и СССР, вплоть до провоцирования вооруженного столкновения, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. В понедельник исполняется 80 лет со дня подписания в Москве перемирия между Болгарией и СССР. Раздражение Третьего рейха"По итогам Первой мировой войны Болгария оказалась в числе побежденных. Согласно Мирному договору между странами Антанты и Болгарией, подписанному 27 ноября 1919 года в пригороде Парижа Нёйи-сюр-Сен, она лишилась около 11 тысяч квадратных километров территории, в результате чего потеряла выход к Эгейскому морю. Вводились ограничения численности сухопутной армии, запрещалось иметь авиацию, подлодки и какие-либо виды тяжелого вооружения", - сказал Матвеев. Поэтому неслучайно, что наравне с Германией и Венгрией, Болгария оказалась в общем "клубе" обиженных и недовольных послевоенным устройством Европы, жаждущих реванша и возвращения утраченных территорий, добавил эксперт. "После прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера Третий рейх настойчиво втягивал Болгарию в сферу своих интересов, начав с военно-экономической помощи в виде поставок вооружений и предоставления займов, и последовательно доведя этот процесс до кульминации – присоединения Болгарии к пакту "Рим-Берлин-Токио" 1 марта 1941 года, после чего она охотно предоставила свою территорию германскому вермахту для вторжения в Югославию и Грецию", - отметил Матвеев. Тем не менее, во Второй мировой войне Болгария оказалась единственной союзницей Германии, которая не только не участвовала в боевых действиях против Советского Союза, но и смогла сохранить с ним дипломатические отношения, что все эти годы сильно раздражало Германию, подчеркнул собеседник агентства. Вбивание клиньев между Софией и МосквойПо словам Матвеева, дипломатические усилия по вовлечению Болгарии в Тройственный пакт дались Германии непросто, поскольку болгарский царь Борис III долго колебался в своем выборе, несмотря на оказываемое на него давление. "В итоге, сразу после подписания документа, германский посол в Софии 62-летний Герберт фон Рихтгофен, занимавший этот пост с 1938 года, оказался в опале у Гитлера и Риббентропа и был отправлен в отставку, одновременно попав под кампанию по замене в германском МИД дипломатов "старой школы" на молодых партийных функционеров и выходцев из штурмовых отрядов СА", - сказал эксперт. В июне 1941 года на смену Рихтгофену прибыл новый посол, 39-летний обергруппенфюрер СА Адольф Гейнц Беккерле. После окончания войны, оказавшись в советском плену, на допросе в Следственной части по особо важным делам министерства государственной безопасности СССР Беккерле обозначил цели и задачи своей миссии в Болгарии. "В июне 1941 года, перед отъездом в Софию, я был принят Гитлером в присутствии Риббентропа и Геринга. Гитлер спросил меня, проинформирован ли я об обстановке в Софии. Когда я ответил положительно, он сказал, что моя задача как посла в Софии будет несложной, так как с Болгарией обстоит все благополучно. Гитлер обратил мое внимание на его дружественные отношения с царем Борисом, с которым он обсуждает все политические вопросы. Он советовал мне оказывать царю всякие услуги и быть с ним тактичным", - процитировал Матвеев показания Беккерле. "Смысл инструкции Гитлера сводился к тому, чтобы я настойчиво добивался безоговорочного выполнения всех германских требований, не затрагивая при этом честолюбия царя Бориса, мечтающего стать "царем – собирателем болгарских земель", - рассказал Беккерле. Существенное место в деятельности Адольфа Беккерле занимало выполнение поручений гитлеровского руководства, направленных на осложнение болгаро-советских отношений. "Я всячески стремился обострить взаимоотношения между Болгарией и Россией и вызвать между ними военное столкновение", – признался на следствии бывший германской посол. Как отметил Матвеев, на практике усилия посла вылились в попытки максимально ограничить дипломатическое присутствие Советского Союза на территории Болгарии. "К моему приезду в Софию по требованию германского правительства было закрыто русское консульство в Варне. Министр иностранных дел Болгарии Попов довел об этом до моего сведения, и я сообщил об этом в Берлин. Вскоре по настоянию представителей германских военных инстанций в Софии перед министром Поповым я поставил вопрос о закрытии русского посольства в Софии и производстве обыска в нем с целью обнаружения компрометирующих материалов", – сообщал Беккерле. По словам экс-посла, "болгары не соглашались с этим требованием, и благодаря этому мне неоднократно приходилось возвращаться к упомянутому выше вопросу". "Вспоминаю сейчас, что по этому поводу я получил телеграмму от Риббентропа, требовавшую от меня добиться закрытия русского посольства в Софии. Гитлер затрагивал этот вопрос во время приема царя Бориса в своей ставке", - говорил Беккерле. "Царь Борис, возвратившись от Гитлера, сообщил мне, что вопрос этот решено оставить пока открытым, но ему предложили усилить наблюдение за сотрудниками русского посольства. По указанию Риббентропа я от министра внутренних дел Габровского получил заверение, что это наблюдение будет усилено, а через руководителя германской военной разведки в Болгарии д-ра Делиуса (псевдоним резидента германской военной разведки абвера в Болгарии Отто Вагнера – ред.) я проверял, как выполняется это заверение", - отмечал Беккерле. По словам бывшего посла, ему пришлось приложить много усилий "к воздействию на болгарскую внешнюю политику", когда советское правительство поставило в 1944 году вопрос об открытии вновь консульств СССР в Варне, Бургасе и Руссе. "Я получил от Риббентропа категорический приказ — воспрепятствовать этому… Консульства открыты не были", - показывал Беккерле. Провал антисоветских фейковПосле начала агрессии Германии против СССР особое внимание посол Третьего рейха уделял вопросам борьбы с появившимся летом 1941 года в Болгарии масштабным сопротивлением, которое по инициативе Болгарской рабочей партии (легального крыла Болгарской коммунистической партии) спустя год оформилось в так называемый Отечественный фронт - широкую коалицию антифашистских сил, отметил Матвеев. "Не считаю нужным скрывать, что сразу же после моего прибытия в Болгарию в 1941 году я настойчиво требовал от болгарского министерства внутренних дел усиления борьбы с подпольным коммунистическим движением, указав, в частности, на необходимость тщательного розыска агентуры советской разведки. После осуществленного мною нажима болгарские органы безопасности значительно усилили свою карательную и контрразведывательную работу, и руководство болгарской полиции поспешило представить мне первые же доказательства активизации своей деятельности, направив мне альбом с упомянутыми материалами", - говорил на следствии Беккерле. "Насколько я помню, следствием по этому делу было установлено, что указанные лица были переброшены в Болгарию для связи с антифашистским подпольем и организации диверсионной деятельности в фашистском тылу. Об этом я донес в Берлин", - добавлял экс-посол. "Лицами, переброшенными в Болгарию" с советских подводных лодок в августе 1941 года для антифашистской вооруженной борьбы совместно с коммунистическим подпольем были члены разведывательно-диверсионной резидентуры Особой группы при наркоме внутренних дел СССР под названием "Братушки", пояснил Матвеев. Созданная по инициативе генсекретаря Исполнительного комитета Коммунистического интернационала, болгарина Георгия Димитрова, боевая группа состояла из почти трех десятков болгарских коммунистов-эмигрантов во главе с Цвятко Радойновым (в СССР – Андрей Родионов), полковником советской военной разведки, получившим богатый опыт диверсионной работы в период гражданской войны в Испании, добавил эксперт. Наспех сколоченная и слабо поддержанная на месте пребывания разведывательно-диверсионная группа просуществовала почти год и была разгромлена болгарской контрразведкой, а большинство её участников были казнены, отметил собеседник агентства. "Вещественные доказательства по делу арестованных советских разведчиков, "соответствующим образом приукрашенные и раздутые при помощи специалистов-фальсификаторов из болгарской полиции", были использованы на организованной Беккерле и Габровским так называемой антикоминтерновской выставке в Софии. Расчет делался на то, чтобы наглядно показать болгарскому народу, что советское правительство вмешивается в его судьбу, засылая своих агентов", - сказал Матвеев. "Эта затея, однако, не имела успеха в народе и окончилась провалом", – признал на следствии Беккерле. После вхождения советских войск на территорию Болгарии Адольф Беккерле был задержан советской военной контрразведкой "Смерш" 18 сентября 1944 года в городе Свиленграде и доставлен в Москву, где долгое время, находясь в тюрьме, периодически допрашивался. По решению Особого совещания при МГБ СССР от 17 октября 1951 года Беккерле был заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 25 лет. В октябре 1955 года передан правительству Западной Германии, где вскоре был освобожден и устроился на работу клерком. В ноябре 1966 года арестован по обвинению в организации депортации болгарских евреев, но через два года из-за болезни обвиняемого дело в отношении бывшего дипломата решили прекратить. В межвоенной Болгарии был установлен профашистский монархический режим, внешняя политика которого на протяжении нескольких десятилетий имела сильные антисоветские и экспансионистские черты. 1 марта 1941 года - правительство Болгарии под руководством премьер-министра Богдана Филова при одобрении болгарского царя Бориса III подписало в Вене (Австрия) соглашение о присоединении страны к Тройственному пакту. Не имея непосредственной границы и претензий к СССР, болгарский генштаб с готовностью поддержал гитлеровскую агрессию против Советского Союза. Болгария тогда фактически стала тыловой базой для Третьего рейха. Страна отдала гитлеровцам свою инфраструктуру, в том числе пять станций радиоперехвата, направленных против советского Черноморского флота, и передвижной госпиталь для медицинского обеспечения немецких войск, находившихся на Украине и в Белоруссии. Как подчеркивают эксперты, тогдашний пронацистский курс официальной Софии шел вразрез с русофильскими настроениями рядовых болгар. С перевесом военно-политических сил в сторону стран антигитлеровской коалиции в Болгарии стало активно развиваться национально-освободительное оппозиционное движение. В начале августа 1943 года Борису III было вручено коллективное письмо оппозиционных деятелей, в котором они призывали монарха отказаться от сотрудничества с Германией и нормализовать отношения с государствами антигитлеровской коалиции. Однако 28 августа 1943 года предпринявший ряд попыток порвать союз с Германией царь Борис скоропостижно скончался при загадочных обстоятельствах вскоре после аудиенции у Гитлера. Наследником болгарского престола стал сын Бориса — шестилетний царевич Симеон. Власть в стране перешла к Регентскому совету, в состав которого вошли брат Бориса принц Кирилл, премьер-министр Богдан Филов и генерал Никола Михов. Совет продолжил и усилил прогерманскую политику. В первой половине 1944 года СССР потребовал от Болгарии прекратить строительство военно-морских судов для Германии и исключить возможность использования немецкими вооруженными силами болгарской территории, портов и аэродромов. После этого даже в правящих кругах Болгарии база прогерманской политики начала сужаться. Утром 8 сентября 1944 года советские войска перешли румыно-болгарскую границу, освободили город на Дунае Русе (Рущук) и заняли Варну. Население встречало советских военнослужащих с цветами и красными флагами. 8-9 сентября 1944 года болгарские коммунисты и их сторонники взяли власть и сформировали правительство Отечественного фронта во главе с Кимоном Георгиевым. В тот же день Болгария обнародовала решение об объявлении войны Германии. 9 сентября 1944-го командующие 3-м Украинским фронтом и Черноморским флотом были уведомлены Ставкой Верховного Главнокомандования о том, что болгарское правительство порвало отношения с немцами и просит советское правительство начать переговоры о перемирии. В тот же день все военные действия на территории Болгарии были прекращены. Двадцать восьмого октября 1944 года в Москве было подписано перемирие между Болгарией и СССР. В соответствии с соглашением, до конца войны СССР передал Болгарии вооружение для оснащения пяти пехотных дивизий: 30 тысяч винтовок, карабинов и автоматов; 2 тысячи станковых и ручных пулеметов; 300 противотанковых ружей, свыше 800 орудий и минометов, а также боеприпасы и военное имущество. Болгарские войска участвовали в боевых действиях против Германии на территории Югославии, Венгрии и Австрии, принимали участие в Белградской операции. В полной мере дипломатические отношения между странами были восстановлены в середине августа 1945 года.

https://ria.ru/20240927/kareliya-1975065363.html

https://ria.ru/20240917/polsha-1973086914.html

https://ria.ru/20241020/dokumenty-1978944443.html

https://ria.ru/20240801/rvio-1963328620.html

https://ria.ru/20240829/ukraina-1969093579.html

https://ria.ru/20240623/arkhivy-1954799698.html

https://ria.ru/20240724/admiral_kuznetsov-1961597680.html

болгария

германия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

болгария, германия, ссср, адольф гитлер, софия (королева испании), в мире