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Иск о геноциде советского народа начнут рассматривать в КБР в ноябре - РИА Новости, 28.10.2024
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16:43 28.10.2024 (обновлено: 16:50 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/genotsid-1980534241.html
Иск о геноциде советского народа начнут рассматривать в КБР в ноябре
Иск о геноциде советского народа начнут рассматривать в КБР в ноябре - РИА Новости, 28.10.2024
Иск о геноциде советского народа начнут рассматривать в КБР в ноябре
Верховный суд Кабардино-Балкарии 12 ноября начнет рассматривать по существу иск прокуратуры с требованием признать геноцидом народов СССР преступления... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:43
2024-10-28T16:50
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россия
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НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии 12 ноября начнет рассматривать по существу иск прокуратуры с требованием признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Кабардино-Балкарии в период Великой Отечественной войны, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы КБР.Ранее сообщалось, что по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурором КБР направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны. В начале октября Верховный суд КБР принял иск к производству. В понедельник в Верховном суде региона прошло предварительное слушание по иску прокуратуры."Судебное заседание по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков в 1942-43 гг. на территории Кабардино-Балкарской Республики преступлениями против человечности и геноцидом состоится 12 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.По информации прокуратуры, за время оккупации республики с 12 августа 1942 года до 11 января 1943 года в результате преступных действий немецко-фашистских захватчиков погибли более 4 тысяч мирных жителей и военнопленных. Кроме того, были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Размер причиненного ущерба в переводе на текущий курс рубля превысил 38 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20241008/rossiya-1977002252.html
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происшествия, ссср, россия, игорь краснов
Происшествия, СССР, Россия, Игорь Краснов
Иск о геноциде советского народа начнут рассматривать в КБР в ноябре

Верховный суд КБР начнет рассматривать иск о геноциде советского народа в ноябре

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии 12 ноября начнет рассматривать по существу иск прокуратуры с требованием признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Кабардино-Балкарии в период Великой Отечественной войны, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы КБР.
Ранее сообщалось, что по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурором КБР направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны. В начале октября Верховный суд КБР принял иск к производству. В понедельник в Верховном суде региона прошло предварительное слушание по иску прокуратуры.
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"Судебное заседание по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков в 1942-43 гг. на территории Кабардино-Балкарской Республики преступлениями против человечности и геноцидом состоится 12 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, за время оккупации республики с 12 августа 1942 года до 11 января 1943 года в результате преступных действий немецко-фашистских захватчиков погибли более 4 тысяч мирных жителей и военнопленных. Кроме того, были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Размер причиненного ущерба в переводе на текущий курс рубля превысил 38 миллиардов рублей.
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