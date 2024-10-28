https://ria.ru/20241028/general-1980481509.html

Появились подробности по делу генерала Оглоблина, арестованного за взятку

Появились подробности по делу генерала Оглоблина, арестованного за взятку - РИА Новости, 28.10.2024

Появились подробности по делу генерала Оглоблина, арестованного за взятку

Арестованный по делу о взятке бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин с 2015 года по... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:43

2024-10-28T12:43

2024-10-28T12:43

происшествия

москва

вадим шамарин

московский городской суд

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Арестованный по делу о взятке бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин с 2015 года по 2020 год зарабатывал не более 2 миллионов рублей в год и лишился земельного участка в 2,2 тысячи "квадратов", выяснило РИА Новости. СК РФ в понедельник сообщил, что дело о получении взятки на 10 миллионов рублей возбуждено против Оглоблина, он арестован. По версии следствия, с 2016 по 2021 год генерал получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку в размере более 10 миллионов рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны. Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, самый большой доход Оглоблина зафиксирован в декларации 2014 года: тогда он заработал 2 086 826 рублей. Впоследствии до 2020 года, когда он задекларировал 1,9 миллиона рублей, его заработок не превышал 2 миллионов рублей. Кроме того, в 2014 году Оглоблин, согласно декларации, владел земельным участком в 2,2 тысячи "квадратов", однако уже 2015 году земля в декларациях не значилась. В 2020 году у Оглоблина в собственности была одна квартира на 59,6 квадратных метров, еще одна квартира на 82,6 "квадрата" значилась в пользовании. В автопарке семьи Оглоблина, согласно декларации за 2020 год, был автомобиль Kia Sportage, принадлежащий его супруге. Оглоблин был осужден на 4,5 года в феврале 2022 года за причастность к хищению 1,6 миллиарда рублей. Ему вменили часть 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество). По данным СМИ, деньги были выделены для госконтрактов на поставку Минобороны различных систем связи. Адвокат начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина, арестованного за взятки от завода "Телта", Игорь Дюкин заявлял РИА Новости, что Мосгорсуд ещё в марте за дачу показаний на его подзащитного заменил Оглоблину неотбытый срок в колонии на исправительные работы. Однако Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр данное ходатайство. Как следует из материалов, сторона обвинения осталась недовольна заменой реального срока на исправительные работы, посчитав решение не соответствующим требованиям уголовного-процессуального закона и что оно было вынесено "без учета всех обстоятельств и данных, подлежащих исследованию при рассмотрении вопроса, связанного с исполнением приговора". Теперь Бабушкинский суд Москвы во второй раз решит, назначать ли Оглоблину исправительные работы, либо его оправят в колонию отбывать оставшийся срок.

https://ria.ru/20241025/mochalnikov-1980020358.html

https://ria.ru/20241025/sk-1980030134.html

https://ria.ru/20241024/doschatov-1979909657.html

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