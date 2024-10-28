https://ria.ru/20241028/fso-1980539337.html

В Москве пройдут тактико-специальные учения Федеральной службы охраны

В Москве пройдут тактико-специальные учения Федеральной службы охраны - РИА Новости, 28.10.2024

В Москве пройдут тактико-специальные учения Федеральной службы охраны

Федеральная служба безопасности России проведет в Москве ежегодные тактико-специальные учения с 29 по 31 октября, сообщили в отделе по связям с прессой и... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:02

2024-10-28T17:02

2024-10-28T17:02

безопасность

россия

москва

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России проведет в Москве ежегодные тактико-специальные учения с 29 по 31 октября, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО. "С 29 по 31 октября 2024 года в Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны РФ. Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб РФ. В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности", - говорится в сообщении. Как отметили в службе, при проведении учений введения каких-либо ограничений для передвижения граждан и проезда транспортных средств не запланировано. -0-

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безопасность, россия, москва, федеральная служба охраны рф (фсо россии)