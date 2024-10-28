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В Москве пройдут тактико-специальные учения Федеральной службы охраны - РИА Новости, 28.10.2024
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17:02 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/fso-1980539337.html
В Москве пройдут тактико-специальные учения Федеральной службы охраны
В Москве пройдут тактико-специальные учения Федеральной службы охраны - РИА Новости, 28.10.2024
В Москве пройдут тактико-специальные учения Федеральной службы охраны
Федеральная служба безопасности России проведет в Москве ежегодные тактико-специальные учения с 29 по 31 октября, сообщили в отделе по связям с прессой и... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:02
2024-10-28T17:02
безопасность
россия
москва
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России проведет в Москве ежегодные тактико-специальные учения с 29 по 31 октября, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО. "С 29 по 31 октября 2024 года в Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны РФ. Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб РФ. В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности", - говорится в сообщении. Как отметили в службе, при проведении учений введения каких-либо ограничений для передвижения граждан и проезда транспортных средств не запланировано. -0-
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безопасность, россия, москва, федеральная служба охраны рф (фсо россии)
Безопасность, Россия, Москва, Федеральная служба охраны РФ (ФСО России)
В Москве пройдут тактико-специальные учения Федеральной службы охраны

В Москве с 29 по 31 октября пройдут ежегодные тактико-специальные учения ФСО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЦеремония развода пеших и конных караулов Президентского полка ФСО России
Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка ФСО России - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка ФСО России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России проведет в Москве ежегодные тактико-специальные учения с 29 по 31 октября, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.
"С 29 по 31 октября 2024 года в Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны РФ. Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб РФ. В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности", - говорится в сообщении.
Как отметили в службе, при проведении учений введения каких-либо ограничений для передвижения граждан и проезда транспортных средств не запланировано. -0-
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