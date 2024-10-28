https://ria.ru/20241028/fsb-1980552393.html

ФСБ показала фото убитого боевика с тату полка рейнджеров спецназа США

ФСБ показала фото убитого боевика с тату полка рейнджеров спецназа США - РИА Новости, 28.10.2024

ФСБ показала фото убитого боевика с тату полка рейнджеров спецназа США

ФСБ России показала фото убитого боевика с татуировкой элитного 75-го полка рейнджеров спецназа США, пытавшегося в числе других иностранных диверсантов... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:00

2024-10-28T18:00

2024-10-28T18:08

специальная военная операция на украине

россия

сша

брянская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

фсб

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ФСБ России показала фото убитого боевика с татуировкой элитного 75-го полка рейнджеров спецназа США, пытавшегося в числе других иностранных диверсантов вторгнуться в Брянскую область.На фото показано тело бородатого мужчины. На его правом предплечье выбита татуировка элитного спецназовца.В Брянской области пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы 4 диверсанта, остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом, сообщили в ФСБ. Отмечается, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружена татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США, отмечает ФСБ.Согласно данным из открытых источников, 75-й полк рейнджеров - элитное подразделение войск спецназначения США для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата и удержания аэродромов, захвата или уничтожения стратегически важных объектов противника, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц.Один из парашютно-десантных батальонов 75-го полка рейнджеров всегда находится в состоянии повышенной боевой готовности и может быть отправлен для выполнения задания в любой части мира в течение 18 часов.Подразделения 75-го полка принимали участие в боевых действиях во Вьетнаме в конце 1960-х годов.

https://ria.ru/20241028/fsb-1980541840.html

https://ria.ru/20241028/bryansk-1980549461.html

россия

сша

брянская область

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россия, сша, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб