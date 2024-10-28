https://ria.ru/20241028/fsb-1980541840.html

В Брянскую область пытались прорваться иностранные диверсанты

В Брянскую область пытались прорваться иностранные диверсанты - РИА Новости, 28.10.2024

В Брянскую область пытались прорваться иностранные диверсанты

Российские силовики уничтожили группу иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область, у одного из них была татуировка элитного американского... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:11

2024-10-28T17:11

2024-10-28T17:55

брянская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские силовики уничтожили группу иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область, у одного из них была татуировка элитного американского отряда спецназа, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом", — говорится в релизе.У уничтоженных наемников нашли иностранные оружие, экипировку и средства связи. Кроме того, у них при себе были личные вещи: флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке, которые говорят о принадлежности к третьим странам.На теле одного из иностранных наемников есть татуировка элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.Операцию провели 27 октября в Климовском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ по Брянской области совместно с подразделениями Вооруженных сил и Росгвардии.Как заявлял сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров, западные военные давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО и ЕС против России. Глава МИД напомнил, что президент неоднократно приводил конкретные данные о том, что в рядах ВСУ воюют военнослужащие западных армий, наемники, добровольцы, а также непосредственно инструкторы, без которых невозможно использовать западное дальнобойное оружие.

https://ria.ru/20241026/inostrantsy-1980279622.html

https://ria.ru/20241025/nebenzya-1980188398.html

брянская область

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Пресечение попытки нарушения госграницы России в Брянской области ФСБ показала видео о пресечении попытки нарушения госграницы России в Брянской области с участием иностранных диверсантов 2024-10-28T17:11 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)