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В Брянскую область пытались прорваться иностранные диверсанты
В Брянскую область пытались прорваться иностранные диверсанты - РИА Новости, 28.10.2024
В Брянскую область пытались прорваться иностранные диверсанты
Российские силовики уничтожили группу иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область, у одного из них была татуировка элитного американского... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:11
2024-10-28T17:11
2024-10-28T17:55
брянская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские силовики уничтожили группу иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область, у одного из них была татуировка элитного американского отряда спецназа, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом", — говорится в релизе.У уничтоженных наемников нашли иностранные оружие, экипировку и средства связи. Кроме того, у них при себе были личные вещи: флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке, которые говорят о принадлежности к третьим странам.На теле одного из иностранных наемников есть татуировка элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.Операцию провели 27 октября в Климовском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ по Брянской области совместно с подразделениями Вооруженных сил и Росгвардии.Как заявлял сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров, западные военные давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО и ЕС против России. Глава МИД напомнил, что президент неоднократно приводил конкретные данные о том, что в рядах ВСУ воюют военнослужащие западных армий, наемники, добровольцы, а также непосредственно инструкторы, без которых невозможно использовать западное дальнобойное оружие.
https://ria.ru/20241026/inostrantsy-1980279622.html
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брянская область
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Пресечение попытки нарушения госграницы России в Брянской области
ФСБ показала видео о пресечении попытки нарушения госграницы России в Брянской области с участием иностранных диверсантов
2024-10-28T17:11
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брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Брянская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Брянскую область пытались прорваться иностранные диверсанты
ФСБ: в Брянской области ликвидировали четверых иностранных диверсантов