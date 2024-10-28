Франция не сможет обойтись без России, считает внук де Голля
Внук де Голля: РФ может обойтись без Европы, но Франция не обойдется без России
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Россия может обойтись без Европы, но Европа и Франция не смогут обойтись без России, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.
В Париже в понедельник состоялось открытие выставки, приуроченной к столетию установления дипломатических отношений между Францией и СССР, на которой, в том числе, выступил внук де Голля.
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"Я думаю, что реальность и география возьмут верх. У Франции целая история отношения с Россией. Есть политический и экономический здравый смысл, и он показывает, что, если Россия может обойтись без Европы, то Франция и Европа не могут обойтись без России", - ответил де Голль на вопрос РИА Новости, к чему может привести все более агрессивная риторика Парижа в отношении Москвы.
По его словам, также "в Европе не может быть мира без союза с Россией".
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