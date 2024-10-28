https://ria.ru/20241028/frantsiya-1980595426.html

Франция не сможет обойтись без России, считает внук де Голля

Франция не сможет обойтись без России, считает внук де Голля - РИА Новости, 28.10.2024

Франция не сможет обойтись без России, считает внук де Голля

Россия может обойтись без Европы, но Европа и Франция не смогут обойтись без России, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T21:43

2024-10-28T21:43

2024-10-28T22:09

россия

франция

европа

в мире

шарль де голль

париж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848598412_0:267:2941:1921_1920x0_80_0_0_6c43c552daa52e44371d4f7dc9490eba.jpg

ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Россия может обойтись без Европы, но Европа и Франция не смогут обойтись без России, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.В Париже в понедельник состоялось открытие выставки, приуроченной к столетию установления дипломатических отношений между Францией и СССР, на которой, в том числе, выступил внук де Голля."Я думаю, что реальность и география возьмут верх. У Франции целая история отношения с Россией. Есть политический и экономический здравый смысл, и он показывает, что, если Россия может обойтись без Европы, то Франция и Европа не могут обойтись без России", - ответил де Голль на вопрос РИА Новости, к чему может привести все более агрессивная риторика Парижа в отношении Москвы.По его словам, также "в Европе не может быть мира без союза с Россией".

https://ria.ru/20241027/noen-1979810735.html

россия

франция

европа

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, франция, европа, в мире, шарль де голль, париж