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Франция не сможет обойтись без России, считает внук де Голля - РИА Новости, 28.10.2024
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21:43 28.10.2024 (обновлено: 22:09 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/frantsiya-1980595426.html
Франция не сможет обойтись без России, считает внук де Голля
Франция не сможет обойтись без России, считает внук де Голля - РИА Новости, 28.10.2024
Франция не сможет обойтись без России, считает внук де Голля
Россия может обойтись без Европы, но Европа и Франция не смогут обойтись без России, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T21:43
2024-10-28T22:09
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франция
европа
в мире
шарль де голль
париж
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ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Россия может обойтись без Европы, но Европа и Франция не смогут обойтись без России, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.В Париже в понедельник состоялось открытие выставки, приуроченной к столетию установления дипломатических отношений между Францией и СССР, на которой, в том числе, выступил внук де Голля."Я думаю, что реальность и география возьмут верх. У Франции целая история отношения с Россией. Есть политический и экономический здравый смысл, и он показывает, что, если Россия может обойтись без Европы, то Франция и Европа не могут обойтись без России", - ответил де Голль на вопрос РИА Новости, к чему может привести все более агрессивная риторика Парижа в отношении Москвы.По его словам, также "в Европе не может быть мира без союза с Россией".
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россия, франция, европа, в мире, шарль де голль, париж
Россия, Франция, Европа, В мире, Шарль де Голль, Париж
Франция не сможет обойтись без России, считает внук де Голля

Внук де Голля: РФ может обойтись без Европы, но Франция не обойдется без России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Россия может обойтись без Европы, но Европа и Франция не смогут обойтись без России, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.
В Париже в понедельник состоялось открытие выставки, приуроченной к столетию установления дипломатических отношений между Францией и СССР, на которой, в том числе, выступил внук де Голля.
«
"Я думаю, что реальность и география возьмут верх. У Франции целая история отношения с Россией. Есть политический и экономический здравый смысл, и он показывает, что, если Россия может обойтись без Европы, то Франция и Европа не могут обойтись без России", - ответил де Голль на вопрос РИА Новости, к чему может привести все более агрессивная риторика Парижа в отношении Москвы.
По его словам, также "в Европе не может быть мира без союза с Россией".
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