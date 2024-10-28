Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии раскрыли сценарий масштабной войны с Россией - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/finlyandiya-1980438173.html
В Финляндии раскрыли сценарий масштабной войны с Россией
В Финляндии раскрыли сценарий масштабной войны с Россией - РИА Новости, 28.10.2024
В Финляндии раскрыли сценарий масштабной войны с Россией
В случае конфликта Североатлантического альянса и России Финляндия исчезнет с лица Земли, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T09:20
2024-10-28T09:20
россия
финляндия
москва
владимир путин
нато
в мире
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793477339_0:238:3070:1965_1920x0_80_0_0_1026a34e887d501317228292082f5b36.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В случае конфликта Североатлантического альянса и России Финляндия исчезнет с лица Земли, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Дело в том, что если начнется война между НАТО и Россией, то Финляндия будет уничтожена ракетами, возможно, ядерными", — предупредил он.По словам Малинена, такой угрозы для страны не существовало до тех пор, пока она не присоединилась к НАТО.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
https://ria.ru/20241027/ukraina-1980375991.html
россия
финляндия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793477339_462:92:3070:2048_1920x0_80_0_0_0f40a50810d35930a90e752609ff2e37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, москва, владимир путин, нато, в мире, политика
Россия, Финляндия, Москва, Владимир Путин, НАТО, В мире, Политика
В Финляндии раскрыли сценарий масштабной войны с Россией

Профессор Малинен: в случае войны НАТО с Россией Финляндия будет уничтожена

© Фото : U.S. Army / Spc. Elliott BanksФинские военнослужащие едут на танке во время учений
Финские военнослужащие едут на танке во время учений - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Elliott Banks
Финские военнослужащие едут на танке во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В случае конфликта Североатлантического альянса и России Финляндия исчезнет с лица Земли, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.
«
"Дело в том, что если начнется война между НАТО и Россией, то Финляндия будет уничтожена ракетами, возможно, ядерными", — предупредил он.
По словам Малинена, такой угрозы для страны не существовало до тех пор, пока она не присоединилась к НАТО.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
В Германии признали, к чему поддержка Запада ведет Украину
Вчера, 17:26
 
РоссияФинляндияМоскваВладимир ПутинНАТОВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала