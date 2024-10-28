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В Финляндии раскрыли сценарий масштабной войны с Россией
В Финляндии раскрыли сценарий масштабной войны с Россией - РИА Новости, 28.10.2024
В Финляндии раскрыли сценарий масштабной войны с Россией
В случае конфликта Североатлантического альянса и России Финляндия исчезнет с лица Земли, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T09:20
2024-10-28T09:20
2024-10-28T09:20
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В случае конфликта Североатлантического альянса и России Финляндия исчезнет с лица Земли, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Дело в том, что если начнется война между НАТО и Россией, то Финляндия будет уничтожена ракетами, возможно, ядерными", — предупредил он.По словам Малинена, такой угрозы для страны не существовало до тех пор, пока она не присоединилась к НАТО.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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россия, финляндия, москва, владимир путин, нато, в мире, политика
Россия, Финляндия, Москва, Владимир Путин, НАТО, В мире, Политика
В Финляндии раскрыли сценарий масштабной войны с Россией
Профессор Малинен: в случае войны НАТО с Россией Финляндия будет уничтожена