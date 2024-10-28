ЕС может назначить специального посланника по Сирии, пишут СМИ
Politico: ЕС назначит эмиссара по Сирии без нормализации отношений с Дамаском
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Евросоюз, как ожидается, назначит специального посланника по Сирии, но продолжит избегать нормализации отношений с правительством президента Башара Асада, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на неофициальный меморандум Еврокомиссии.
Ранее издание сообщало, что ряд стран Евросоюза под руководством Италии выступают за нормализацию отношений с Сирией, чтобы облегчить процедуру депортации мигрантов в эту страну.
"Изменение обстоятельств и некоторые из предусмотренных действий могут потребовать активизации контактов на местах (в Сирии)", - говорится в документе.
Согласно составителям меморандума, представители ЕС могут проводить технические переговоры на местном уровне с лицами, не включенными в санкционный список, в соответствии с существующими "красными линиями", запрещающими взаимодействие с правительством Асада.
Евросоюз в 2011 году ввел санкции против правительства Сирии, добиваясь свержения президента Башара Асада. Срок действия санкций продлевается ежегодно. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Европейский союз не отменит санкции против Сирии и не будет помогать восстановлению этой страны, пока там не начнется транзит власти.