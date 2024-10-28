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При обстреле Горловки ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Горловки ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.10.2024
При обстреле Горловки ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в городе Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T08:54
2024-10-28T08:54
2024-10-28T08:54
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ДОНЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в городе Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
При обстреле Горловки ВСУ пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки ВСУ ранен мирный житель