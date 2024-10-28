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В Дубае открылся центр по изучению русского языка - РИА Новости, 28.10.2024
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16:49 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/dubay-1980535742.html
В Дубае открылся центр по изучению русского языка
В Дубае открылся центр по изучению русского языка - РИА Новости, 28.10.2024
В Дубае открылся центр по изучению русского языка
Центр открытого образования при министерстве просвещения России открылся в Дубае, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:49
2024-10-28T16:49
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ДУБАЙ, 28 окт - РИА Новости. Центр открытого образования при министерстве просвещения России открылся в Дубае, передает корреспондент РИА Новости. Центр предоставляет курсы для изучения русского языка как иностранного. На церемонии открытия присутствовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель министра образования ОАЭ Сулейман аль-Кааби и ректор Чеченского государственного педагогического университета Исмаил Байханов. Университет выступает оператором подобных центров при поддержке Минпросвещения с 2023 года. Ранее в этом году центры открытого образования были открыты в Катаре и Омане. В ближайшее время откроются аналогичные центры в Саудовской Аравии и Бахрейне. "Сегодняшнее мероприятие еще раз свидетельствует о наших тесных и дружеских связях. Мы открыты к сотрудничеству, у нас много совместных проектов. В ОАЭ есть большой интерес к русской культуре и русскому языку", - заявил министр просвещения на открытии центра. Он также подчеркнул, что в России проходит первая олимпиада по арабскому языку с более 2 тысячами участников, отметив высокий интерес к изучению арабского языка в России. -0-
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россия, оаэ, катар, сергей кравцов, дубай, в мире
Россия, ОАЭ, Катар, Сергей Кравцов, Дубай, В мире
В Дубае открылся центр по изучению русского языка

В Дубае открылся центр открытого образования при Министерстве просвещения России

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на музыкальный фонтан "Дубай" со смотровой площадки небоскреба Бурдж Халифа
Вид на музыкальный фонтан Дубай со смотровой площадки небоскреба Бурдж Халифа - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на музыкальный фонтан "Дубай" со смотровой площадки небоскреба Бурдж Халифа. Архивное фото
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ДУБАЙ, 28 окт - РИА Новости. Центр открытого образования при министерстве просвещения России открылся в Дубае, передает корреспондент РИА Новости.
Центр предоставляет курсы для изучения русского языка как иностранного.
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На церемонии открытия присутствовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель министра образования ОАЭ Сулейман аль-Кааби и ректор Чеченского государственного педагогического университета Исмаил Байханов. Университет выступает оператором подобных центров при поддержке Минпросвещения с 2023 года.
Ранее в этом году центры открытого образования были открыты в Катаре и Омане. В ближайшее время откроются аналогичные центры в Саудовской Аравии и Бахрейне.
"Сегодняшнее мероприятие еще раз свидетельствует о наших тесных и дружеских связях. Мы открыты к сотрудничеству, у нас много совместных проектов. В ОАЭ есть большой интерес к русской культуре и русскому языку", - заявил министр просвещения на открытии центра.
Он также подчеркнул, что в России проходит первая олимпиада по арабскому языку с более 2 тысячами участников, отметив высокий интерес к изучению арабского языка в России. -0-
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян оставляют памятные надписи во время открытия Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак при гимназии имени Е.М.Примакова. 21 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Путин и президент ОАЭ открыли центр сотрудничества в сфере образования
21 октября, 16:21
 
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