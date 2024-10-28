https://ria.ru/20241028/dubay-1980535742.html

В Дубае открылся центр по изучению русского языка

В Дубае открылся центр по изучению русского языка - РИА Новости, 28.10.2024

В Дубае открылся центр по изучению русского языка

Центр открытого образования при министерстве просвещения России открылся в Дубае, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:49

2024-10-28T16:49

2024-10-28T16:49

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ДУБАЙ, 28 окт - РИА Новости. Центр открытого образования при министерстве просвещения России открылся в Дубае, передает корреспондент РИА Новости. Центр предоставляет курсы для изучения русского языка как иностранного. На церемонии открытия присутствовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель министра образования ОАЭ Сулейман аль-Кааби и ректор Чеченского государственного педагогического университета Исмаил Байханов. Университет выступает оператором подобных центров при поддержке Минпросвещения с 2023 года. Ранее в этом году центры открытого образования были открыты в Катаре и Омане. В ближайшее время откроются аналогичные центры в Саудовской Аравии и Бахрейне. "Сегодняшнее мероприятие еще раз свидетельствует о наших тесных и дружеских связях. Мы открыты к сотрудничеству, у нас много совместных проектов. В ОАЭ есть большой интерес к русской культуре и русскому языку", - заявил министр просвещения на открытии центра. Он также подчеркнул, что в России проходит первая олимпиада по арабскому языку с более 2 тысячами участников, отметив высокий интерес к изучению арабского языка в России. -0-

https://ria.ru/20241021/ege-1979134008.html

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россия, оаэ, катар, сергей кравцов, дубай, в мире