В Дубае открылся центр по изучению русского языка
В Дубае открылся центр открытого образования при Министерстве просвещения России
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Вид на музыкальный фонтан "Дубай" со смотровой площадки небоскреба Бурдж Халифа. Архивное фото
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ДУБАЙ, 28 окт - РИА Новости. Центр открытого образования при министерстве просвещения России открылся в Дубае, передает корреспондент РИА Новости.
Центр предоставляет курсы для изучения русского языка как иностранного.
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На церемонии открытия присутствовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель министра образования ОАЭ Сулейман аль-Кааби и ректор Чеченского государственного педагогического университета Исмаил Байханов. Университет выступает оператором подобных центров при поддержке Минпросвещения с 2023 года.
Ранее в этом году центры открытого образования были открыты в Катаре и Омане. В ближайшее время откроются аналогичные центры в Саудовской Аравии и Бахрейне.
"Сегодняшнее мероприятие еще раз свидетельствует о наших тесных и дружеских связях. Мы открыты к сотрудничеству, у нас много совместных проектов. В ОАЭ есть большой интерес к русской культуре и русскому языку", - заявил министр просвещения на открытии центра.
Он также подчеркнул, что в России проходит первая олимпиада по арабскому языку с более 2 тысячами участников, отметив высокий интерес к изучению арабского языка в России. -0-