https://ria.ru/20241028/drony-1980603463.html
Украинские дроны атаковали три белгородских села
Украинские дроны атаковали три белгородских села - РИА Новости, 28.10.2024
Украинские дроны атаковали три белгородских села
ВСУ атаковали дронами три белгородских села, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T23:33
2024-10-28T23:33
2024-10-28T23:46
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. ВСУ атаковали дронами три белгородских села, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгородском районе, в селе Николаевка, в результате атак двух FPV-дронов в частном домовладении выбиты окна, повреждены забор и надворная постройка. В одном легковом автомобиле разбиты стекла и посечено крыло. Два других транспортных средства были полностью уничтожены. Кроме того, в результате сброса взрывного устройства с БПЛА поврежден еще один жилой дом, а припаркованная машина сгорела", — написал он. Кроме того, в селе Чайки беспилотник сбросил взрывное устройство. В результате взрыва выбило окна в жилом доме, а также полностью поврежден автомобиль. "В селе Вознесеновка Шебекинского муниципального округа вследствие атаки дрона-камикадзе произошло возгорание легкового автомобиля", — добавил Гладков. Губернатор уточнил, что, предварительно, при всех этих атаках никто не пострадал. Информацию о последствиях уточняют.Украинские войска регулярно наносят удары беспилотниками по гражданским объектам в приграничных российских регионах, проводят артиллерийские обстрелы и устраивают диверсии. В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241028/vsu-1980439475.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские дроны атаковали три белгородских села
Гладков: ВСУ атаковали дронами три белгородских села, повреждены дома и машины