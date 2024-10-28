https://ria.ru/20241028/drony-1980603463.html

Украинские дроны атаковали три белгородских села

Украинские дроны атаковали три белгородских села - РИА Новости, 28.10.2024

Украинские дроны атаковали три белгородских села

ВСУ атаковали дронами три белгородских села, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T23:33

2024-10-28T23:33

2024-10-28T23:46

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. ВСУ атаковали дронами три белгородских села, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгородском районе, в селе Николаевка, в результате атак двух FPV-дронов в частном домовладении выбиты окна, повреждены забор и надворная постройка. В одном легковом автомобиле разбиты стекла и посечено крыло. Два других транспортных средства были полностью уничтожены. Кроме того, в результате сброса взрывного устройства с БПЛА поврежден еще один жилой дом, а припаркованная машина сгорела", — написал он. Кроме того, в селе Чайки беспилотник сбросил взрывное устройство. В результате взрыва выбило окна в жилом доме, а также полностью поврежден автомобиль. "В селе Вознесеновка Шебекинского муниципального округа вследствие атаки дрона-камикадзе произошло возгорание легкового автомобиля", — добавил Гладков. Губернатор уточнил, что, предварительно, при всех этих атаках никто не пострадал. Информацию о последствиях уточняют.Украинские войска регулярно наносят удары беспилотниками по гражданским объектам в приграничных российских регионах, проводят артиллерийские обстрелы и устраивают диверсии. В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241028/vsu-1980439475.html

https://ria.ru/20241027/gladkov-1980320708.html

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия