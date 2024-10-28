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Над регионами России силы ПВО за ночь сбили 21 БПЛА ВСУ
Над регионами России силы ПВО за ночь сбили 21 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 28.10.2024
Над регионами России силы ПВО за ночь сбили 21 БПЛА ВСУ
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник, из них 13 - над Белгородской, шесть - над Брянской и по одному - над... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T07:25
2024-10-28T07:25
2024-10-28T07:25
безопасность
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник, из них 13 - над Белгородской, шесть - над Брянской и по одному - над Воронежской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Тринадцать БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, шесть - над территорией Брянской области, один - над территорией Воронежской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, космос - риа наука, россия, курская область, белгородская область
Безопасность, Космос - РИА Наука, Россия, Курская область, Белгородская область
Над регионами России силы ПВО за ночь сбили 21 БПЛА ВСУ
В небе над регионами России за минувшую ночь силы ПВО сбили 21 БПЛА ВСУ