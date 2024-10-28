https://ria.ru/20241028/dorogi-1980536640.html

Тюменские власти потратят 23 млн рублей на ремонт дорог после паводка

Тюменские власти потратят 23 млн рублей на ремонт дорог после паводка - РИА Новости, 28.10.2024

Тюменские власти потратят 23 млн рублей на ремонт дорог после паводка

Более 23 миллионов рублей будет израсходовано из бюджета Тюменской области на восстановление разрушенных паводком автомобильных дорог в Тобольском и Ишимском... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:51

2024-10-28T16:51

2024-10-28T16:51

тюменская область

ишимский район

ишим (река)

александр моор

дороги

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ТЮМЕНЬ, 28 окт – РИА Новости. Более 23 миллионов рублей будет израсходовано из бюджета Тюменской области на восстановление разрушенных паводком автомобильных дорог в Тобольском и Ишимском районах, сообщил глава региона Александр Моор. Тюменская область в этом году столкнулась с масштабным паводком. Во время весеннего разлива рек Ишим, Тобол и Иртыш под водой оказалось 134 объекта дорожной инфраструктуры, в том числе 28 мостов. Население интересуется, когда дороги будут восстановлены. "Делаем все возможное, чтобы решить эту задачу как можно быстрее. На заседании президиума областного правительства подписал два постановления. Более 12 миллионов рублей выделяем на восстановление автодорог в деревне Савина, селе Бизино и селе Карачино Тобольского района, свыше 11 миллионов рублей – на ремонт дороги в деревне Большой Остров Ишимского района", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что по всем затопленным дорожным объектам после схода воды была проведена экспертиза, в тех местах, где нет альтернативных путей проезда, дороги отремонтированы, на эти цели израсходовано более 500 миллионов рублей. "Основные работы завершены. Но чтобы полностью устранить ущерб, потребуется еще порядка 3 миллиардов рублей. Мы делаем это постепенно, в плановом режиме. Надеемся при этом на поддержку из федерального бюджета", - пояснил ситуацию по восстановлению дорожной инфраструктуры целом Александр Моор.

https://ria.ru/20241023/tyumen-1979665044.html

ишимский район

ишим (река)

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Артем Смирнов

ишимский район, ишим (река), александр моор, дороги