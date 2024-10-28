https://ria.ru/20241028/diddy-1980535584.html

В США начали расследование в тюрьме, где содержится рэпер Diddy

В США начали расследование в тюрьме, где содержится рэпер Diddy - РИА Новости, 28.10.2024

В США начали расследование в тюрьме, где содержится рэпер Diddy

Различные федеральные агентства начали "межведомственное расследование" в тюрьме, где содержится скандальный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:49

2024-10-28T16:49

2024-10-28T19:39

шоубиз

нью-йорк (город)

forbes

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977547402_279:121:3073:1693_1920x0_80_0_0_99add341d1f429bcfa06ae66c988bf97.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Различные федеральные агентства начали "межведомственное расследование" в тюрьме, где содержится скандальный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, из-за разгула насилия, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "В понедельник следователи из различных федеральных агентств начали "межведомственное расследование" в неблагополучной тюрьме в Нью-Йорке, где содержится Шон Diddy Комбс", - говорится в публикации. Как отмечается, этот шаг предпринят на фоне растущего внимания общественности к тюрьме из-за ужасающих условий содержания, разгула насилия и многочисленных смертей. Против рэпера уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddy заключен под стражу. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.

https://ria.ru/20241001/kombs-1975833336.html

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нью-йорк (город), forbes, в мире