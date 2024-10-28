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В США начали расследование в тюрьме, где содержится рэпер Diddy - РИА Новости, 28.10.2024
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Шоубиз
 
16:49 28.10.2024 (обновлено: 19:39 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/diddy-1980535584.html
В США начали расследование в тюрьме, где содержится рэпер Diddy
В США начали расследование в тюрьме, где содержится рэпер Diddy - РИА Новости, 28.10.2024
В США начали расследование в тюрьме, где содержится рэпер Diddy
Различные федеральные агентства начали "межведомственное расследование" в тюрьме, где содержится скандальный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:49
2024-10-28T19:39
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Различные федеральные агентства начали "межведомственное расследование" в тюрьме, где содержится скандальный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, из-за разгула насилия, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "В понедельник следователи из различных федеральных агентств начали "межведомственное расследование" в неблагополучной тюрьме в Нью-Йорке, где содержится Шон Diddy Комбс", - говорится в публикации. Как отмечается, этот шаг предпринят на фоне растущего внимания общественности к тюрьме из-за ужасающих условий содержания, разгула насилия и многочисленных смертей. Против рэпера уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddy заключен под стражу. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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нью-йорк (город), forbes, в мире
Шоубиз, Нью-Йорк (город), Forbes, В мире
В США начали расследование в тюрьме, где содержится рэпер Diddy

В США начали расследование случаев насилия в тюрьме, где содержится рэпер Diddy

© AP Photo / Stephanie ScarbroughАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Различные федеральные агентства начали "межведомственное расследование" в тюрьме, где содержится скандальный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, из-за разгула насилия, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"В понедельник следователи из различных федеральных агентств начали "межведомственное расследование" в неблагополучной тюрьме в Нью-Йорке, где содержится Шон Diddy Комбс", - говорится в публикации.
Как отмечается, этот шаг предпринят на фоне растущего внимания общественности к тюрьме из-за ужасающих условий содержания, разгула насилия и многочисленных смертей.
Против рэпера уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddy заключен под стражу.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Более ста человек подадут иски против рэпера Diddy, пишут СМИ
1 октября, 22:36
 
ШоубизНью-Йорк (город)ForbesВ мире
 
 
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