В США начали расследование в тюрьме, где содержится рэпер Diddy
В США начали расследование случаев насилия в тюрьме, где содержится рэпер Diddy
© AP Photo / Stephanie ScarbroughАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Различные федеральные агентства начали "межведомственное расследование" в тюрьме, где содержится скандальный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, из-за разгула насилия, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"В понедельник следователи из различных федеральных агентств начали "межведомственное расследование" в неблагополучной тюрьме в Нью-Йорке, где содержится Шон Diddy Комбс", - говорится в публикации.
Как отмечается, этот шаг предпринят на фоне растущего внимания общественности к тюрьме из-за ужасающих условий содержания, разгула насилия и многочисленных смертей.
Против рэпера уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddy заключен под стражу.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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1 октября, 22:36