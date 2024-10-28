https://ria.ru/20241028/deparde-1980571537.html
Слушания по делу Жерара Депардье отложили из-за его состояния здоровья
Слушания по делу Жерара Депардье отложили из-за его состояния здоровья - РИА Новости, 28.10.2024
Слушания по делу Жерара Депардье отложили из-за его состояния здоровья
Слушания по делу французского актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах, отложены и пройдут 24 и 25 марта по запросу его адвоката Жереми РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:10
2024-10-28T19:10
2024-10-28T19:10
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ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости. Слушания по делу французского актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах, отложены и пройдут 24 и 25 марта по запросу его адвоката Жереми Ассуcа, сообщает агентство Франс Пресс. "Суд над Жераром Депардье по обвинению в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съемок фильма в 2021 году был перенесен уголовным судом Парижа на 24 и 25 марта 2025 года", - сообщило СМИ. На начало марта суд также назначил медицинское освидетельствование, чтобы вынести решение о дееспособности актера. Ранее сообщалось, что защита актера затребует переноса дела из-за состояния здоровья подсудимого, который не смог явиться на заседание. По словам адвоката, актер желает выступить в суде, однако врачи пока не разрешили ему этого сделать. Данный судебный процесс касается двух жалоб, поданных против актера членами съемочной группы фильма "Зеленые ставни" в 2021. Жерар Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Актер всегда отрицал любые обвинения в свой адрес. Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
https://ria.ru/20240522/deparde-1947744716.html
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париж, франция, жерар депардье, в мире
Шоубиз, Париж, Франция, Жерар Депардье, В мире
Слушания по делу Жерара Депардье отложили из-за его состояния здоровья
Слушания по делу Жерара Депардье, обвиняемого в домогательствах, отложили
ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости. Слушания по делу французского актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах, отложены и пройдут 24 и 25 марта по запросу его адвоката Жереми Ассуcа, сообщает агентство Франс Пресс.
"Суд над Жераром Депардье по обвинению в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съемок фильма в 2021 году был перенесен уголовным судом Парижа
на 24 и 25 марта 2025 года", - сообщило СМИ.
На начало марта суд также назначил медицинское освидетельствование, чтобы вынести решение о дееспособности актера.
Ранее сообщалось, что защита актера затребует переноса дела из-за состояния здоровья подсудимого, который не смог явиться на заседание. По словам адвоката, актер желает выступить в суде, однако врачи пока не разрешили ему этого сделать.
Данный судебный процесс касается двух жалоб, поданных против актера членами съемочной группы фильма "Зеленые ставни" в 2021. Жерар Депардье во Франции
является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Актер всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.