https://ria.ru/20241028/deparde-1980571537.html

Слушания по делу Жерара Депардье отложили из-за его состояния здоровья

Слушания по делу Жерара Депардье отложили из-за его состояния здоровья - РИА Новости, 28.10.2024

Слушания по делу Жерара Депардье отложили из-за его состояния здоровья

Слушания по делу французского актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах, отложены и пройдут 24 и 25 марта по запросу его адвоката Жереми РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T19:10

2024-10-28T19:10

2024-10-28T19:10

шоубиз

париж

франция

жерар депардье

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917427196_0:104:2560:1544_1920x0_80_0_0_c5f64eacc975cdca4685b427ace0002f.jpg

ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости. Слушания по делу французского актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах, отложены и пройдут 24 и 25 марта по запросу его адвоката Жереми Ассуcа, сообщает агентство Франс Пресс. "Суд над Жераром Депардье по обвинению в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съемок фильма в 2021 году был перенесен уголовным судом Парижа на 24 и 25 марта 2025 года", - сообщило СМИ. На начало марта суд также назначил медицинское освидетельствование, чтобы вынести решение о дееспособности актера. Ранее сообщалось, что защита актера затребует переноса дела из-за состояния здоровья подсудимого, который не смог явиться на заседание. По словам адвоката, актер желает выступить в суде, однако врачи пока не разрешили ему этого сделать. Данный судебный процесс касается двух жалоб, поданных против актера членами съемочной группы фильма "Зеленые ставни" в 2021. Жерар Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Актер всегда отрицал любые обвинения в свой адрес. Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.

https://ria.ru/20240522/deparde-1947744716.html

https://ria.ru/20240225/zhaloba-1929442675.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

париж, франция, жерар депардье, в мире