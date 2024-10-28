https://ria.ru/20241028/delo-1980486110.html

В Нижегородской области завели дело на женщину, выбросившую собак из окна

В Нижегородской области завели дело на женщину, выбросившую собак из окна - РИА Новости, 28.10.2024

В Нижегородской области завели дело на женщину, выбросившую собак из окна

На жительницу поселка Решетиха Нижегородской области, скинувшую с четвертого этажа двух собак, завели уголовное дело, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:05

2024-10-28T13:05

2024-10-28T14:00

происшествия

нижегородская область

володарский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт — РИА Новости. На жительницу поселка Решетиха Нижегородской области, скинувшую с четвертого этажа двух собак, завели уголовное дело, сообщило региональное управление МВД.Животных с многочисленными травмами в конце минувшей недели нашли на улице местные жители. Они обратились в полицию и отвезли собак в ветеринарную лечебницу."Сотрудниками полиции в ходе проверки установлено, что собаки действительно были сброшены из окна четвертого этажа одного из домов 58-летней местной жительницей. Женщина была доставлена в территориальный отдел полиции, где дала признательные показания", — сообщили в УМВД.Уголовное дело возбудили по статье "Жестокое обращение с животными". По ней может грозить до пяти лет лишения свободы.По информации местных СМИ, один из псов умер в ветклинике.

https://ria.ru/20240912/moskva-1972327213.html

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нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, володарский район, россия