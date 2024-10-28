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В Нижегородской области завели дело на женщину, выбросившую собак из окна - РИА Новости, 28.10.2024
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13:05 28.10.2024 (обновлено: 14:00 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/delo-1980486110.html
В Нижегородской области завели дело на женщину, выбросившую собак из окна
В Нижегородской области завели дело на женщину, выбросившую собак из окна - РИА Новости, 28.10.2024
В Нижегородской области завели дело на женщину, выбросившую собак из окна
На жительницу поселка Решетиха Нижегородской области, скинувшую с четвертого этажа двух собак, завели уголовное дело, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:05
2024-10-28T14:00
происшествия
нижегородская область
володарский район
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт — РИА Новости. На жительницу поселка Решетиха Нижегородской области, скинувшую с четвертого этажа двух собак, завели уголовное дело, сообщило региональное управление МВД.Животных с многочисленными травмами в конце минувшей недели нашли на улице местные жители. Они обратились в полицию и отвезли собак в ветеринарную лечебницу."Сотрудниками полиции в ходе проверки установлено, что собаки действительно были сброшены из окна четвертого этажа одного из домов 58-летней местной жительницей. Женщина была доставлена в территориальный отдел полиции, где дала признательные показания", — сообщили в УМВД.Уголовное дело возбудили по статье "Жестокое обращение с животными". По ней может грозить до пяти лет лишения свободы.По информации местных СМИ, один из псов умер в ветклинике.
https://ria.ru/20240912/moskva-1972327213.html
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, володарский район, россия
Происшествия, Нижегородская область, Володарский район, Россия
В Нижегородской области завели дело на женщину, выбросившую собак из окна

В Нижегородской области завели дело на женщину, выбросившую из окна двух собак

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт — РИА Новости. На жительницу поселка Решетиха Нижегородской области, скинувшую с четвертого этажа двух собак, завели уголовное дело, сообщило региональное управление МВД.
Животных с многочисленными травмами в конце минувшей недели нашли на улице местные жители. Они обратились в полицию и отвезли собак в ветеринарную лечебницу.
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"Сотрудниками полиции в ходе проверки установлено, что собаки действительно были сброшены из окна четвертого этажа одного из домов 58-летней местной жительницей. Женщина была доставлена в территориальный отдел полиции, где дала признательные показания", — сообщили в УМВД.
Уголовное дело возбудили по статье "Жестокое обращение с животными". По ней может грозить до пяти лет лишения свободы.
По информации местных СМИ, один из псов умер в ветклинике.
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