https://ria.ru/20241028/chibis-1980460289.html

Чибис представил обновленное после выборов правительство Мурманской области

Чибис представил обновленное после выборов правительство Мурманской области - РИА Новости, 28.10.2024

Чибис представил обновленное после выборов правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник представил состав правительства региона, который обновился после сентябрьских... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T11:10

2024-10-28T11:10

2024-10-28T11:10

мурманская область

арктика

андрей чибис

оксана демченко

елена семенова

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МУРМАНСК, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник представил состав правительства региона, который обновился после сентябрьских выборов главы региона, при этом изменения произошли незначительные, на 90% состав остался прежним. У главы Мурманской области – 10 заместителей. Первый вице-губернатор Оксана Демченко продолжит курировать министерство внутренней политики, которое в свою очередь возглавит Эвелина Макарова, руководившая в последнее время региональным исполнительным комитетом партии "Единая Россия". Также под кураторством Демченко будет комитет молодежной политики, комитет по конкурентной политике, переходит региональное министерство финансов. Руководители этого блока – Михаил Селезнев, Алексей Коптев, Мария Чернышева сохраняют свои должности. Заместителем губернатора – руководителем аппарата правительства Мурманской области еще в сентябре назначена Надежда Аксёнова. Заместителем губернатора – министром региональной безопасности остается Артём Долгов. Заместителем губернатора, курирующим министерство градостроительства и благоустройства, а также министерство цифрового развития становится Ольга Вовк. Руководителем минцифры остается Елена Семенова, минград возглавит Элина Парамонова, ранее руководившая Агентством территориального развития Мурманской области. Анна Головина станет заместителем губернатора и будет курировать министерство образования и науки, оно остается под руководством Дианы Кузнецовой, министерство культуры, где кресло министра сохранит Ольга Обухова, и министерство спорта во главе со Светланой Наумовой. Заместителем губернатора – министром энергетики и ЖКХ Мурманской области становится Алла Истомина. С 2020 года она была генеральным директором ресурсоснабжающей организации "Мурманэнергосбыт". Произойдет объединение министерств – энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и государственного жилищного и строительного надзора. Ксения Зинатуллина становится заместителем губернатора – министром юстиции Мурманской области. Еще одним заместителем губернатора становится Светлана Панфилова, она же сохраняет за собой пост министра развития Арктики и экономики. Заместителем губернатора – министром транспорта становится Юлия Полиэктова. Как вице-губернатор она остается руководителем министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. Дмитрий Панычев сохраняет за собой должность вице-губернатора – министра здравоохранения Мурманской области. И под его кураторство переходит также региональное министерство труда и социального развития, руководителем которого остается Сергей Мякишев. Кроме того, вопросы заботы о ветеранах СВО и их семьях переходят под руководство Панычева. В прямом подчинении у губернатора Мурманской области остаются министерство информационной политики, комитет по реализации антикоррупционной политики министерство региональной безопасности и комитет государственного и финансового контроля. "Таким образом, состав правительства Мурманской области сохранен на 90%, большинство в ней – северяне, знакомые многим жителям региона. Кроме того, отметим, что в правительстве региона сократилось число заместителей губернатора и общий состав руководителей. Запущен важный сейчас процесс – повышение эффективности управления", - сообщили в министерстве информационной политики региона. "Сейчас перед нами стоит огромное количество задач: реализация национальных проектов, продолжение реализации стратегического плана "На Севере жить", который включает в себя абсолютно все сферы для развития и повышения качества жизни в Мурманской области, реализация задач стоящих в рамках опорных населенных пунктов Мурманской области, масштабная реализация программы по реновации ЗАТО, реализация масштабных экономических проектов, поддержка наших бойцов и их семей и многое другое. И все это в непростых условиях санкционного давления", – сказал губернатор, представляя правительство.

https://ria.ru/20241018/sotrudnichestvo-1978817725.html

https://ria.ru/20240918/murmansk-1973458324.html

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

арктика, андрей чибис, оксана демченко, елена семенова