https://ria.ru/20241028/chekhiya-1980602032.html

СМИ: лидеры правящей в Чехии коалиции подписали меморандум о выборах

СМИ: лидеры правящей в Чехии коалиции подписали меморандум о выборах - РИА Новости, 28.10.2024

СМИ: лидеры правящей в Чехии коалиции подписали меморандум о выборах

Лидеры трех партий и движений, входящих в состав ныне правящей в Чехии правоцентристской коалиции - Гражданской демократической партии (ГДП), движения ТОР 09 и... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T23:14

2024-10-28T23:14

2024-10-28T23:14

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чехия

прага

петр фиала

андрей бабиш

парламентские выборы в чехии

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ПРАГА, 28 окт – РИА Новости. Лидеры трех партий и движений, входящих в состав ныне правящей в Чехии правоцентристской коалиции - Гражданской демократической партии (ГДП), движения ТОР 09 и Христианско-демократического движения (ХДД), подписали в понедельник в Праге меморандум о совместной подготовке к предстоящим осенью 2025 года парламентским выборам и участии в них, сообщило агентство ЧТК. "Премьер и лидер ГДП Петр Фиала, спикер парламента и лидер движения ТОР 09 Маркета Пекарова-Адамова, а также глава минсельхоза и лидер движения ХДД Марек Выборны подписали меморандум о совместных действиях в проведении предвыборной кампании и непосредственно выборов в парламент, которые намечены на осень 2025 года. Сотрудничество трех политических субъектов будет проходить в рамках коалиции "Вместе", как и на предыдущих выборах в парламент в 2021 году", - отмечается в сообщении. По словам премьера, коалиция "Вместе" намерена победить на выборах в следующем году, чтобы сформировать правоцентристское правительство, которое завершит начатые нынешним кабмином реформы. Как считает Фиала, следующие парламентские выборы станут сражением между продемократическими силами, представленными, в частности, коалицией "Вместе", и левыми и популистскими силами. Об этом участники коалиции намерены активно напоминать своим избирателям в ходе предстоящей кампании. "Мы столкнулись с противниками, которые готовы лгать, говорить глупости и апеллировать к самым низменным человеческим страстям. Мы способны выиграть эту борьбу", - заявил премьер. По его мнению, приход к власти левых, популистских и радикальных сил после следующих выборов будет означать наибольшую опасность для Чехии со времени "бархатной революции" 1989 года. В настоящее время, считает Фиала, республика находится на подъеме, нынешнему правительству удалось провести страну через многочисленные кризисы. На выборах в парламент в 2021 году коалиция "Вместе" заняла первое место, опередив находившееся до этого у власти центристское движение ANO экс-премьера Андрея Бабиша всего лишь на 0,67% голосов. Позднее к коалиции присоединились еще два правоцентристских субъекта, занявшие места позади "Вместе" и ANO – движение STAN ("Старосты и независимые") и Чешская пиратская партия, которая месяц назад вышла из состава правящих сил. Последние социологические исследования отдают предпочтение оппозиционному движению АНО, которое с большим отрывом опережает коалицию "Вместе". Согласно опубликованной неделю назад избирательной модели агентства Kantar CZ, движение ANO может победить на выборах через год, набрав 36,5% голосов. Коалиция "Вместе" заняла бы второе место с поддержкой 20% избирателей.

https://ria.ru/20240928/chekhiya-1975266002.html

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в мире, чехия, прага, петр фиала, андрей бабиш, парламентские выборы в чехии