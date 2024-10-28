https://ria.ru/20241028/chekhiya-1980602032.html
СМИ: лидеры правящей в Чехии коалиции подписали меморандум о выборах
СМИ: лидеры правящей в Чехии коалиции подписали меморандум о выборах - РИА Новости, 28.10.2024
СМИ: лидеры правящей в Чехии коалиции подписали меморандум о выборах
Лидеры трех партий и движений, входящих в состав ныне правящей в Чехии правоцентристской коалиции - Гражданской демократической партии (ГДП), движения ТОР 09 и... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T23:14
2024-10-28T23:14
2024-10-28T23:14
в мире
чехия
прага
петр фиала
андрей бабиш
парламентские выборы в чехии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155049/29/1550492917_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_36d2fd52388b37fc254451c99aa7fb7a.jpg
ПРАГА, 28 окт – РИА Новости. Лидеры трех партий и движений, входящих в состав ныне правящей в Чехии правоцентристской коалиции - Гражданской демократической партии (ГДП), движения ТОР 09 и Христианско-демократического движения (ХДД), подписали в понедельник в Праге меморандум о совместной подготовке к предстоящим осенью 2025 года парламентским выборам и участии в них, сообщило агентство ЧТК. "Премьер и лидер ГДП Петр Фиала, спикер парламента и лидер движения ТОР 09 Маркета Пекарова-Адамова, а также глава минсельхоза и лидер движения ХДД Марек Выборны подписали меморандум о совместных действиях в проведении предвыборной кампании и непосредственно выборов в парламент, которые намечены на осень 2025 года. Сотрудничество трех политических субъектов будет проходить в рамках коалиции "Вместе", как и на предыдущих выборах в парламент в 2021 году", - отмечается в сообщении. По словам премьера, коалиция "Вместе" намерена победить на выборах в следующем году, чтобы сформировать правоцентристское правительство, которое завершит начатые нынешним кабмином реформы. Как считает Фиала, следующие парламентские выборы станут сражением между продемократическими силами, представленными, в частности, коалицией "Вместе", и левыми и популистскими силами. Об этом участники коалиции намерены активно напоминать своим избирателям в ходе предстоящей кампании. "Мы столкнулись с противниками, которые готовы лгать, говорить глупости и апеллировать к самым низменным человеческим страстям. Мы способны выиграть эту борьбу", - заявил премьер. По его мнению, приход к власти левых, популистских и радикальных сил после следующих выборов будет означать наибольшую опасность для Чехии со времени "бархатной революции" 1989 года. В настоящее время, считает Фиала, республика находится на подъеме, нынешнему правительству удалось провести страну через многочисленные кризисы. На выборах в парламент в 2021 году коалиция "Вместе" заняла первое место, опередив находившееся до этого у власти центристское движение ANO экс-премьера Андрея Бабиша всего лишь на 0,67% голосов. Позднее к коалиции присоединились еще два правоцентристских субъекта, занявшие места позади "Вместе" и ANO – движение STAN ("Старосты и независимые") и Чешская пиратская партия, которая месяц назад вышла из состава правящих сил. Последние социологические исследования отдают предпочтение оппозиционному движению АНО, которое с большим отрывом опережает коалицию "Вместе". Согласно опубликованной неделю назад избирательной модели агентства Kantar CZ, движение ANO может победить на выборах через год, набрав 36,5% голосов. Коалиция "Вместе" заняла бы второе место с поддержкой 20% избирателей.
https://ria.ru/20240928/chekhiya-1975266002.html
https://ria.ru/20240924/chekhiya-1974341824.html
чехия
прага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155049/29/1550492917_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3cae8d35b1e8c601eea28b2b05782df1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, прага, петр фиала, андрей бабиш, парламентские выборы в чехии
В мире, Чехия, Прага, Петр Фиала, Андрей Бабиш, Парламентские выборы в Чехии
СМИ: лидеры правящей в Чехии коалиции подписали меморандум о выборах
CTK: чешские правоцентристы подписали меморандум о подготовке к выборам
ПРАГА, 28 окт – РИА Новости.
Лидеры трех партий и движений, входящих в состав ныне правящей в Чехии правоцентристской коалиции - Гражданской демократической партии (ГДП), движения ТОР 09 и Христианско-демократического движения (ХДД), подписали в понедельник в Праге меморандум о совместной подготовке к предстоящим осенью 2025 года парламентским выборам и участии в них, сообщило агентство ЧТК
.
"Премьер и лидер ГДП Петр Фиала
, спикер парламента и лидер движения ТОР 09 Маркета Пекарова-Адамова, а также глава минсельхоза и лидер движения ХДД Марек Выборны подписали меморандум о совместных действиях в проведении предвыборной кампании и непосредственно выборов в парламент, которые намечены на осень 2025 года. Сотрудничество трех политических субъектов будет проходить в рамках коалиции "Вместе", как и на предыдущих выборах в парламент в 2021 году", - отмечается в сообщении.
По словам премьера, коалиция "Вместе" намерена победить на выборах в следующем году, чтобы сформировать правоцентристское правительство, которое завершит начатые нынешним кабмином реформы. Как считает Фиала, следующие парламентские выборы станут сражением между продемократическими силами, представленными, в частности, коалицией "Вместе", и левыми и популистскими силами. Об этом участники коалиции намерены активно напоминать своим избирателям в ходе предстоящей кампании.
"Мы столкнулись с противниками, которые готовы лгать, говорить глупости и апеллировать к самым низменным человеческим страстям. Мы способны выиграть эту борьбу", - заявил премьер. По его мнению, приход к власти левых, популистских и радикальных сил после следующих выборов будет означать наибольшую опасность для Чехии со времени "бархатной революции" 1989 года. В настоящее время, считает Фиала, республика находится на подъеме, нынешнему правительству удалось провести страну через многочисленные кризисы.
На выборах в парламент в 2021 году коалиция "Вместе" заняла первое место, опередив находившееся до этого у власти центристское движение ANO экс-премьера Андрея Бабиша
всего лишь на 0,67% голосов. Позднее к коалиции присоединились еще два правоцентристских субъекта, занявшие места позади "Вместе" и ANO – движение STAN ("Старосты и независимые") и Чешская пиратская партия, которая месяц назад вышла из состава правящих сил.
Последние социологические исследования отдают предпочтение оппозиционному движению АНО, которое с большим отрывом опережает коалицию "Вместе". Согласно опубликованной неделю назад избирательной модели агентства Kantar CZ, движение ANO может победить на выборах через год, набрав 36,5% голосов. Коалиция "Вместе" заняла бы второе место с поддержкой 20% избирателей.