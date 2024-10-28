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ФСБ показала видео пресечения попытки нарушения границы в Брянской области - РИА Новости, 28.10.2024
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17:52 28.10.2024 (обновлено: 18:50 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/bryansk-1980549461.html
ФСБ показала видео пресечения попытки нарушения границы в Брянской области
ФСБ показала видео пресечения попытки нарушения границы в Брянской области - РИА Новости, 28.10.2024
ФСБ показала видео пресечения попытки нарушения границы в Брянской области
ФСБ опубликовала видео- и фотокадры с места уничтожения иностранных диверсантов, попытавшихся нарушить российскую границу в Брянской области. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:52
2024-10-28T18:50
происшествия
брянская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
канада
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео- и фотокадры с места уничтожения иностранных диверсантов, попытавшихся нарушить российскую границу в Брянской области.На оперативной видеосъемке, в частности, показали оружие, боеприпасы и снаряжение, с которыми боевики пытались вторгнуться в страну. Также в ролике запечатлели канадский флаг и молитвенник на польском языке.Помимо этого показали тела убитых боевиков.Сегодня в Брянской области ФСБ пресекла попытку нарушения границы. Четверых боевиков ликвидировали, по остаткам ДРГ нанесли ракетно-артиллерийский удар. У уничтоженных диверсантов обнаружили иностранное вооружение, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.Кроме того, на теле одного из боевиков обнаружили татуировку рейнджера разведки спецназа Сухопутных войск США.
https://ria.ru/20241028/oruzheyniki-1980442375.html
брянская область
россия
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Пресечение попытки нарушения госграницы России в Брянской области
ФСБ показала видео о пресечении попытки нарушения госграницы России в Брянской области с участием иностранных диверсантов
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происшествия, брянская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), канада
Происшествия, Брянская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Канада
ФСБ показала видео пресечения попытки нарушения границы в Брянской области

ФСБ опубликовала видео с места уничтожения диверсантов в Брянской области

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео- и фотокадры с места уничтожения иностранных диверсантов, попытавшихся нарушить российскую границу в Брянской области.
На оперативной видеосъемке, в частности, показали оружие, боеприпасы и снаряжение, с которыми боевики пытались вторгнуться в страну. Также в ролике запечатлели канадский флаг и молитвенник на польском языке.
Помимо этого показали тела убитых боевиков.
Сегодня в Брянской области ФСБ пресекла попытку нарушения границы. Четверых боевиков ликвидировали, по остаткам ДРГ нанесли ракетно-артиллерийский удар. У уничтоженных диверсантов обнаружили иностранное вооружение, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.
Кроме того, на теле одного из боевиков обнаружили татуировку рейнджера разведки спецназа Сухопутных войск США.
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ПроисшествияБрянская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Канада
 
 
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