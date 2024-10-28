https://ria.ru/20241028/bryansk-1980549461.html

ФСБ показала видео пресечения попытки нарушения границы в Брянской области

ФСБ показала видео пресечения попытки нарушения границы в Брянской области - РИА Новости, 28.10.2024

ФСБ показала видео пресечения попытки нарушения границы в Брянской области

ФСБ опубликовала видео- и фотокадры с места уничтожения иностранных диверсантов, попытавшихся нарушить российскую границу в Брянской области. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:52

2024-10-28T17:52

2024-10-28T18:50

происшествия

брянская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

канада

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео- и фотокадры с места уничтожения иностранных диверсантов, попытавшихся нарушить российскую границу в Брянской области.На оперативной видеосъемке, в частности, показали оружие, боеприпасы и снаряжение, с которыми боевики пытались вторгнуться в страну. Также в ролике запечатлели канадский флаг и молитвенник на польском языке.Помимо этого показали тела убитых боевиков.Сегодня в Брянской области ФСБ пресекла попытку нарушения границы. Четверых боевиков ликвидировали, по остаткам ДРГ нанесли ракетно-артиллерийский удар. У уничтоженных диверсантов обнаружили иностранное вооружение, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.Кроме того, на теле одного из боевиков обнаружили татуировку рейнджера разведки спецназа Сухопутных войск США.

https://ria.ru/20241028/oruzheyniki-1980442375.html

брянская область

россия

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пресечение попытки нарушения госграницы России в Брянской области ФСБ показала видео о пресечении попытки нарушения госграницы России в Брянской области с участием иностранных диверсантов 2024-10-28T17:52 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), канада