После саммита БРИКС мир не будет прежним, считает венгерский политик
Глава венгерской рабочей партии Тюрмер: после саммита БРИКС мир не будет прежним
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Работа XVI саммита БРИКС. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. После саммита БРИКС в Казани мир не будет прежним, страны объединения послали сигнал о создании нового мира, где государства сами принимают решения о своей судьбе без диктата со стороны других, заявил председатель венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер.
"Неприемлем мир, где одна или несколько стран хотят править другими. На прошлой неделе в России в Казани заседали главы стран БРИКС. После встречи в Казани мир уже не такой, каким был до сих пор. Мы получили важное послание: давайте строить мир, где не одна страна правит, а мы вместе принимаем решение о своей судьбе", - сказал Тюрмер, выступая на акции, организованной "Венгерским форумом мира" с критикой политики НАТО.
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По его словам, в новом мире смогут "сосуществовать социалистический Китай и капиталистические страны", поскольку целью объединения является "не эксплуатировать друг друга, а помогать друг другу развиваться и взаимно выстраивать мир и безопасность, где атмосфера доверительная и не враждебная".
"Рядом с нами рождается новый мир, наша задача - двигаться в его сторону. Генсек НАТО оставляет без внимания требования нового мира", - отметил Тюрмер.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал саммит БРИКС в Казани саммитом стран восточного мира с мощной экономикой. Ранее он заявил, что Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, если не на столетия, объединения БРИКС и ШОС закладывают основы под формирующийся новый миропорядок.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.
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