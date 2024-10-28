https://ria.ru/20241028/briks-1980587021.html

После саммита БРИКС мир не будет прежним, считает венгерский политик

После саммита БРИКС мир не будет прежним, считает венгерский политик - РИА Новости, 28.10.2024

После саммита БРИКС мир не будет прежним, считает венгерский политик

После саммита БРИКС в Казани мир не будет прежним, страны объединения послали сигнал о создании нового мира, где государства сами принимают решения о своей... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:41

2024-10-28T20:41

2024-10-28T20:42

в мире

саммит брикс в казани в 2024 году

венгрия

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БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. После саммита БРИКС в Казани мир не будет прежним, страны объединения послали сигнал о создании нового мира, где государства сами принимают решения о своей судьбе без диктата со стороны других, заявил председатель венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер. "Неприемлем мир, где одна или несколько стран хотят править другими. На прошлой неделе в России в Казани заседали главы стран БРИКС. После встречи в Казани мир уже не такой, каким был до сих пор. Мы получили важное послание: давайте строить мир, где не одна страна правит, а мы вместе принимаем решение о своей судьбе", - сказал Тюрмер, выступая на акции, организованной "Венгерским форумом мира" с критикой политики НАТО. По его словам, в новом мире смогут "сосуществовать социалистический Китай и капиталистические страны", поскольку целью объединения является "не эксплуатировать друг друга, а помогать друг другу развиваться и взаимно выстраивать мир и безопасность, где атмосфера доверительная и не враждебная". "Рядом с нами рождается новый мир, наша задача - двигаться в его сторону. Генсек НАТО оставляет без внимания требования нового мира", - отметил Тюрмер. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал саммит БРИКС в Казани саммитом стран восточного мира с мощной экономикой. Ранее он заявил, что Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, если не на столетия, объединения БРИКС и ШОС закладывают основы под формирующийся новый миропорядок. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241027/zapad-1980175898.html

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в мире, саммит брикс в казани в 2024 году, венгрия, россия