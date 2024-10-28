https://ria.ru/20241028/bpl-1980430068.html

ВСУ бросили позиции у Часова Яра после ударов российских беспилотников

ВСУ бросили позиции у Часова Яра после ударов российских беспилотников - РИА Новости, 28.10.2024

ВСУ бросили позиции у Часова Яра после ударов российских беспилотников

Расчет БПЛА бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", ударил по укреплениям ВСУ под Часовым Яром, вынудив... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T08:04

2024-10-28T08:04

2024-10-28T08:58

специальная военная операция на украине

безопасность

часов яр

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978156845_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_6086504716e9a1892e2a612d699f179a.jpg

АРТЕМОВСК (ДНР), 28 окт — РИА Новости. Расчет БПЛА бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", ударил по укреплениям ВСУ под Часовым Яром, вынудив противника оставить позиции. "Было принято решение об уничтожении блиндажа. Беспилотники бригады поразили объект, началось возгорание, а через несколько минут противник бежал", — сообщил РИА Новости боец бригады.Кадры сброса зажигательных боеприпасов с квадрокоптера есть в распоряжении РИА Новости. На них показано, как российские дроны обнаружили блиндаж ВСУ в лесополосе к северу от Часова Яра. После нескольких попаданий по укреплению с воздуха он загорелся. Затем четыре украинских боевика бросили позиции и убежали по лесопосадке. Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html

часов яр

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, часов яр, россия, украина