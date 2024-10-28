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ВСУ бросили позиции у Часова Яра после ударов российских беспилотников - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:04 28.10.2024 (обновлено: 08:58 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/bpl-1980430068.html
ВСУ бросили позиции у Часова Яра после ударов российских беспилотников
ВСУ бросили позиции у Часова Яра после ударов российских беспилотников - РИА Новости, 28.10.2024
ВСУ бросили позиции у Часова Яра после ударов российских беспилотников
Расчет БПЛА бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", ударил по укреплениям ВСУ под Часовым Яром, вынудив... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T08:04
2024-10-28T08:58
специальная военная операция на украине
безопасность
часов яр
россия
украина
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АРТЕМОВСК (ДНР), 28 окт — РИА Новости. Расчет БПЛА бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", ударил по укреплениям ВСУ под Часовым Яром, вынудив противника оставить позиции. &quot;Было принято решение об уничтожении блиндажа. Беспилотники бригады поразили объект, началось возгорание, а через несколько минут противник бежал&quot;, — сообщил РИА Новости боец бригады.Кадры сброса зажигательных боеприпасов с квадрокоптера есть в распоряжении РИА Новости. На них показано, как российские дроны обнаружили блиндаж ВСУ в лесополосе к северу от Часова Яра. После нескольких попаданий по укреплению с воздуха он загорелся. Затем четыре украинских боевика бросили позиции и убежали по лесопосадке. Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html
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безопасность, часов яр, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Часов Яр, Россия, Украина
ВСУ бросили позиции у Часова Яра после ударов российских беспилотников

ВСУ бросили позиции у Часова Яра после ударов беспилотников бригады "Север-V"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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АРТЕМОВСК (ДНР), 28 окт — РИА Новости. Расчет БПЛА бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", ударил по укреплениям ВСУ под Часовым Яром, вынудив противника оставить позиции.
«

"Было принято решение об уничтожении блиндажа. Беспилотники бригады поразили объект, началось возгорание, а через несколько минут противник бежал", — сообщил РИА Новости боец бригады.

Кадры сброса зажигательных боеприпасов с квадрокоптера есть в распоряжении РИА Новости. На них показано, как российские дроны обнаружили блиндаж ВСУ в лесополосе к северу от Часова Яра. После нескольких попаданий по укреплению с воздуха он загорелся. Затем четыре украинских боевика бросили позиции и убежали по лесопосадке.
Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Российский военный об успешной перепрошивке дрона-ретранслятора ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Российские военные успешно перепрошили украинский дрон-ретранслятор
12 марта, 16:24
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧасов ЯрРоссияУкраина
 
 
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