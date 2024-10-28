https://ria.ru/20241028/bosfor-1980432865.html

Транзит судов через Босфорский пролив приостановили из-за тумана

Транзит судов через Босфорский пролив приостановили из-за тумана - РИА Новости, 28.10.2024

Транзит судов через Босфорский пролив приостановили из-за тумана

Транзит судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен в обе стороны из-за густого тумана, сообщило в понедельник турецкое министерство транспорта. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T08:35

2024-10-28T08:35

2024-10-28T08:35

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СТАМБУЛ, 28 окт - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен в обе стороны из-за густого тумана, сообщило в понедельник турецкое министерство транспорта. "Транзит судов через м приостановлен в обе стороны из-за ограниченной видимости вследствие тумана", - говорится в сообщении ведомства. В Управлении береговой охраны сообщили, что не менее 70 судов ждут очереди на проход через пролив. Также отменены рейсы пассажирских паромов, следующих как минимум по семи маршрутам, уточнила компания Şehir Hatları.

https://ria.ru/20240924/sotni-1974345460.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, босфор