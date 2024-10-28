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Транзит судов через Босфорский пролив приостановили из-за тумана - РИА Новости, 28.10.2024
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08:35 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/bosfor-1980432865.html
Транзит судов через Босфорский пролив приостановили из-за тумана
Транзит судов через Босфорский пролив приостановили из-за тумана - РИА Новости, 28.10.2024
Транзит судов через Босфорский пролив приостановили из-за тумана
Транзит судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен в обе стороны из-за густого тумана, сообщило в понедельник турецкое министерство транспорта. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T08:35
2024-10-28T08:35
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СТАМБУЛ, 28 окт - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен в обе стороны из-за густого тумана, сообщило в понедельник турецкое министерство транспорта. "Транзит судов через м приостановлен в обе стороны из-за ограниченной видимости вследствие тумана", - говорится в сообщении ведомства. В Управлении береговой охраны сообщили, что не менее 70 судов ждут очереди на проход через пролив. Также отменены рейсы пассажирских паромов, следующих как минимум по семи маршрутам, уточнила компания Şehir Hatları.
https://ria.ru/20240924/sotni-1974345460.html
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в мире, турция, босфор
В мире, Турция, Босфор
Транзит судов через Босфорский пролив приостановили из-за тумана

Транзит судов через Босфорский пролив приостановили в обе стороны из-за тумана

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБосфор
Босфор - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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СТАМБУЛ, 28 окт - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен в обе стороны из-за густого тумана, сообщило в понедельник турецкое министерство транспорта.
"Транзит судов через м приостановлен в обе стороны из-за ограниченной видимости вследствие тумана", - говорится в сообщении ведомства.
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В Управлении береговой охраны сообщили, что не менее 70 судов ждут очереди на проход через пролив.
Также отменены рейсы пассажирских паромов, следующих как минимум по семи маршрутам, уточнила компания Şehir Hatları.
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