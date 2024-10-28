https://ria.ru/20241028/bosfor-1980432865.html
Транзит судов через Босфорский пролив приостановили из-за тумана
Транзит судов через Босфорский пролив приостановили из-за тумана - РИА Новости, 28.10.2024
Транзит судов через Босфорский пролив приостановили из-за тумана
Транзит судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен в обе стороны из-за густого тумана, сообщило в понедельник турецкое министерство транспорта. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T08:35
2024-10-28T08:35
2024-10-28T08:35
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СТАМБУЛ, 28 окт - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен в обе стороны из-за густого тумана, сообщило в понедельник турецкое министерство транспорта. "Транзит судов через м приостановлен в обе стороны из-за ограниченной видимости вследствие тумана", - говорится в сообщении ведомства. В Управлении береговой охраны сообщили, что не менее 70 судов ждут очереди на проход через пролив. Также отменены рейсы пассажирских паромов, следующих как минимум по семи маршрутам, уточнила компания Şehir Hatları.
https://ria.ru/20240924/sotni-1974345460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, босфор
Транзит судов через Босфорский пролив приостановили из-за тумана
Транзит судов через Босфорский пролив приостановили в обе стороны из-за тумана
СТАМБУЛ, 28 окт - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен в обе стороны из-за густого тумана, сообщило в понедельник турецкое министерство транспорта.
"Транзит судов через м приостановлен в обе стороны из-за ограниченной видимости вследствие тумана", - говорится в сообщении ведомства.
В Управлении береговой охраны сообщили, что не менее 70 судов ждут очереди на проход через пролив.
Также отменены рейсы пассажирских паромов, следующих как минимум по семи маршрутам, уточнила компания Şehir Hatları.