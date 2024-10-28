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СМИ: бизнесмен Блумберг пожертвовал деньги в поддержку Харрис под давлением

СМИ: бизнесмен Блумберг пожертвовал деньги в поддержку Харрис под давлением - РИА Новости, 28.10.2024

СМИ: бизнесмен Блумберг пожертвовал деньги в поддержку Харрис под давлением

Бизнесмен Майкл Блумберг, основатель одноименной медиакомпании и бывший мэр Нью-Йорка, находясь под сильным давлением со стороны друзей и коллег-миллиардеров,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T21:28

2024-10-28T21:28

2024-10-28T21:28

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Бизнесмен Майкл Блумберг, основатель одноименной медиакомпании и бывший мэр Нью-Йорка, находясь под сильным давлением со стороны друзей и коллег-миллиардеров, пожертвовал около 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, находясь под сильным давлением со стороны друзей и коллег-миллиардеров, призывавших его делать больше, чтобы помочь вице-президенту Камале Харрис, недавно пожертвовал около 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает ее президентскую кампанию", - говорится в публикации. Как отмечается, на решение Блумберга повлияли основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и сооснователь LinkedIn Рид Хоффман. Источники издания также сообщили, что недавно Блумберг разговаривал с Харрис по телефону в частном порядке. По данным газеты, пожертвование было сделано в пользу некоммерческой организации Future Forward USA Action. Ранее газета New York Times сообщала, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс недавно пожертвовал 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает предвыборную кампанию кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20241013/milliardery-1977834035.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), камала харрис, майкл блумберг, билл гейтс, microsoft corporation, выборы президента сша — 2024