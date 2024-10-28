https://ria.ru/20241028/bloomberg-1980464751.html

СМИ сообщили о неожиданной угрозе для Европы

СМИ сообщили о неожиданной угрозе для Европы - РИА Новости, 28.10.2024

СМИ сообщили о неожиданной угрозе для Европы

Газовые плиты становятся причиной гибели порядка 40 тысяч человек в Европе каждый год, пишет Bloomberg. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T11:30

2024-10-28T11:30

2024-10-28T15:30

европа

великобритания

в мире

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Газовые плиты становятся причиной гибели порядка 40 тысяч человек в Европе каждый год, пишет Bloomberg."В результате исследования ученые из испанского Университета Жауме I обнаружили, что около 40 000 случаев ранней смерти в год в Евросоюзе и Великобритании связаны с вдыханием оксида азота, образующегося при сжигании газа для приготовления пищи в помещении", — говорится в материале.Специалисты также выяснили, что использование газовых плит могло привести к нескольким тысячам случаев появления астмы у детей.Журналисты подчеркнули, что газовыми плитами в Европе пользуются около трети домохозяйств, а в результате горения газа выделяются оксид азота и твердые частицы, которые вызывают респираторные заболевания и приводят к преждевременной смерти.Ведущий автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит утверждает, что проблема ранней смертности из-за газовых плит стоит гораздо острее, чем предполагалось ранее, отметили авторы статьи.

https://ria.ru/20240624/evropa-1955034813.html

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