https://ria.ru/20241028/bloomberg-1980464751.html
СМИ сообщили о неожиданной угрозе для Европы
СМИ сообщили о неожиданной угрозе для Европы - РИА Новости, 28.10.2024
СМИ сообщили о неожиданной угрозе для Европы
Газовые плиты становятся причиной гибели порядка 40 тысяч человек в Европе каждый год, пишет Bloomberg. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:30
2024-10-28T11:30
2024-10-28T15:30
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Газовые плиты становятся причиной гибели порядка 40 тысяч человек в Европе каждый год, пишет Bloomberg."В результате исследования ученые из испанского Университета Жауме I обнаружили, что около 40 000 случаев ранней смерти в год в Евросоюзе и Великобритании связаны с вдыханием оксида азота, образующегося при сжигании газа для приготовления пищи в помещении", — говорится в материале.Специалисты также выяснили, что использование газовых плит могло привести к нескольким тысячам случаев появления астмы у детей.Журналисты подчеркнули, что газовыми плитами в Европе пользуются около трети домохозяйств, а в результате горения газа выделяются оксид азота и твердые частицы, которые вызывают респираторные заболевания и приводят к преждевременной смерти.Ведущий автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит утверждает, что проблема ранней смертности из-за газовых плит стоит гораздо острее, чем предполагалось ранее, отметили авторы статьи.
https://ria.ru/20240624/evropa-1955034813.html
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европа, великобритания, в мире
Европа, Великобритания, В мире
СМИ сообщили о неожиданной угрозе для Европы
Bloomberg: газовые плиты вызывают до 40 тысяч смертей в Европе каждый год
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Газовые плиты становятся причиной гибели порядка 40 тысяч человек в Европе каждый год, пишет Bloomberg
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"В результате исследования ученые из испанского Университета Жауме I обнаружили, что около 40 000 случаев ранней смерти в год в Евросоюзе и Великобритании связаны с вдыханием оксида азота, образующегося при сжигании газа для приготовления пищи в помещении", — говорится в материале.
Специалисты также выяснили, что использование газовых плит могло привести к нескольким тысячам случаев появления астмы у детей.
Журналисты подчеркнули, что газовыми плитами в Европе пользуются около трети домохозяйств, а в результате горения газа выделяются оксид азота и твердые частицы, которые вызывают респираторные заболевания и приводят к преждевременной смерти.
Ведущий автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит утверждает, что проблема ранней смертности из-за газовых плит стоит гораздо острее, чем предполагалось ранее, отметили авторы статьи.