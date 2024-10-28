Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о неожиданной угрозе для Европы - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 28.10.2024 (обновлено: 15:30 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/bloomberg-1980464751.html
СМИ сообщили о неожиданной угрозе для Европы
СМИ сообщили о неожиданной угрозе для Европы - РИА Новости, 28.10.2024
СМИ сообщили о неожиданной угрозе для Европы
Газовые плиты становятся причиной гибели порядка 40 тысяч человек в Европе каждый год, пишет Bloomberg. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:30
2024-10-28T15:30
европа
великобритания
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581168366_0:248:3164:2028_1920x0_80_0_0_b7fbc32429dff5a095d3fb40f104fb8e.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Газовые плиты становятся причиной гибели порядка 40 тысяч человек в Европе каждый год, пишет Bloomberg."В результате исследования ученые из испанского Университета Жауме I обнаружили, что около 40 000 случаев ранней смерти в год в Евросоюзе и Великобритании связаны с вдыханием оксида азота, образующегося при сжигании газа для приготовления пищи в помещении", — говорится в материале.Специалисты также выяснили, что использование газовых плит могло привести к нескольким тысячам случаев появления астмы у детей.Журналисты подчеркнули, что газовыми плитами в Европе пользуются около трети домохозяйств, а в результате горения газа выделяются оксид азота и твердые частицы, которые вызывают респираторные заболевания и приводят к преждевременной смерти.Ведущий автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит утверждает, что проблема ранней смертности из-за газовых плит стоит гораздо острее, чем предполагалось ранее, отметили авторы статьи.
https://ria.ru/20240624/evropa-1955034813.html
европа
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581168366_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_ddc58fd2490a0617dc11c277a03b8719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, великобритания, в мире
Европа, Великобритания, В мире
СМИ сообщили о неожиданной угрозе для Европы

Bloomberg: газовые плиты вызывают до 40 тысяч смертей в Европе каждый год

© AP Photo / Hannah McKayМедики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Hannah McKay
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Газовые плиты становятся причиной гибели порядка 40 тысяч человек в Европе каждый год, пишет Bloomberg.
«
"В результате исследования ученые из испанского Университета Жауме I обнаружили, что около 40 000 случаев ранней смерти в год в Евросоюзе и Великобритании связаны с вдыханием оксида азота, образующегося при сжигании газа для приготовления пищи в помещении", — говорится в материале.
Специалисты также выяснили, что использование газовых плит могло привести к нескольким тысячам случаев появления астмы у детей.
Журналисты подчеркнули, что газовыми плитами в Европе пользуются около трети домохозяйств, а в результате горения газа выделяются оксид азота и твердые частицы, которые вызывают респираторные заболевания и приводят к преждевременной смерти.
Ведущий автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит утверждает, что проблема ранней смертности из-за газовых плит стоит гораздо острее, чем предполагалось ранее, отметили авторы статьи.
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Высокий уровень жизни в Европе может оказаться под угрозой, пишут СМИ
24 июня, 12:43
 
ЕвропаВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала