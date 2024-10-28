https://ria.ru/20241028/blek-1980424972.html
Осужденный в России американский солдат Гордон Блэк не ожидал получить срок
Осужденный в России американский солдат Гордон Блэк не ожидал получить срок - РИА Новости, 28.10.2024
Осужденный в России американский солдат Гордон Блэк не ожидал получить срок
Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, рассказал в интервью РИА Новости, что не ожидал получить срок и думал,... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T05:47
2024-10-28T05:47
2024-10-28T05:47
в мире
россия
владивосток
южная корея
приморский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953871747_0:92:2306:1389_1920x0_80_0_0_f4be9271e3f7fd9284249401234ee28a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости, Инна Эстрина. Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, рассказал в интервью РИА Новости, что не ожидал получить срок и думал, что вернется домой. Суд в июне назначил Блэку три года девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. Прокурор просил назначить фигуранту четыре года восемь месяцев колонии-поселения. Защита попросила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом. В августе Приморский краевой суд оставил без изменения приговор Блэку. "Конечно. Я пытался любыми способами сократить срок. Я вообще не ожидал оказаться в тюрьме. Я думал, что просто поеду домой", - заявил американский солдат, отвечая на вопрос, надеялся ли он на оправдательный приговор. Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к подруге после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Военнослужащий, по данным телеканала NBC News, служил в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
https://ria.ru/20241028/blek-1980423213.html
https://ria.ru/20241028/blek-1980423612.html
россия
владивосток
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953871747_0:0:2058:1543_1920x0_80_0_0_59742d6ab3793d33bd04ea16cc37bdf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владивосток, южная корея, приморский краевой суд
В мире, Россия, Владивосток, Южная Корея, Приморский краевой суд
Осужденный в России американский солдат Гордон Блэк не ожидал получить срок
Американский солдат Гордон Блэк, осужденный за кражу, не ожидал получить срок
ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости, Инна Эстрина. Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, рассказал в интервью РИА Новости, что не ожидал получить срок и думал, что вернется домой.
Суд в июне назначил Блэку три года девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке
и краже у нее 10 тысяч рублей. Прокурор просил назначить фигуранту четыре года восемь месяцев колонии-поселения. Защита попросила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом. В августе Приморский краевой суд
оставил без изменения приговор Блэку.
"Конечно. Я пытался любыми способами сократить срок. Я вообще не ожидал оказаться в тюрьме. Я думал, что просто поеду домой", - заявил американский солдат, отвечая на вопрос, надеялся ли он на оправдательный приговор.
Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к подруге после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.
Военнослужащий, по данным телеканала NBC News, служил в составе американского контингента в Южной Корее
и поехал в Россию по собственной инициативе.