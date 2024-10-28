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Осужденный в России американец Гордон Блэк хотел бы голосовать за Трампа - РИА Новости, 28.10.2024
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04:31 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/blek-1980423213.html
Осужденный в России американец Гордон Блэк хотел бы голосовать за Трампа
Осужденный в России американец Гордон Блэк хотел бы голосовать за Трампа - РИА Новости, 28.10.2024
Осужденный в России американец Гордон Блэк хотел бы голосовать за Трампа
Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, заявил в интервью РИА Новости, что если бы у него была возможность, он... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T04:31
2024-10-28T04:31
в мире
сша
россия
владивосток
дональд трамп
барак обама
митт ромни
приморский краевой суд
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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости, Инна Эстрина. Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, заявил в интервью РИА Новости, что если бы у него была возможность, он проголосовал бы на выборах президента США за Дональда Трампа. Суд в июне назначил Блэку три года девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. Прокурор просил назначить фигуранту четыре года восемь месяцев колонии-поселения. Защита попросила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом. В августе Приморский краевой суд оставил без изменения приговор Блэку. "Дональд Трамп... привлекают его идеи и то, как он управлял экономикой страны в течение своего последнего президентского срока", - заявил Блэк, отвечая на вопрос, за кого он хотел бы проголосовать на выборах президента США, если бы у него была такая возможность. Он пояснил, что в выборах принимать участие не может, потому что "не зарегистрирован для голосования" и "никогда не выделял" себе время для того, чтобы зарегистрироваться. Заключенный также рассказал, за кого хотел голосовать раньше. "(Сейчас голосовал бы за) Дональда Трампа и Трампа до этого (на предыдущих выборах - ред.). До этого были (Барак) Обама или (Митт) Ромни, кажется. Думаю, тогда я был очень молод и хотел голосовать за Обаму. Когда я впервые смог голосовать, первым был бы Митт Ромни или Барак Обама. Затем была Хиллари (Клинтон) или Трамп. Потом были Трамп и (Джо) Байден. И теперь Трамп и кто? (Камала) Харрис?... Я не голосовал. Я на самом деле ни разу не голосовал", - сказал он. Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к подруге после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Военнослужащий, по данным телеканала NBC News, служил в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241028/blek-1980422458.html
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в мире, сша, россия, владивосток, дональд трамп, барак обама, митт ромни, приморский краевой суд
В мире, США, Россия, Владивосток, Дональд Трамп, Барак Обама, Митт Ромни, Приморский краевой суд
Осужденный в России американец Гордон Блэк хотел бы голосовать за Трампа

Американский солдат Блэк, осужденный в России за кражу, поддерживает Трампа

© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкБывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока
Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости, Инна Эстрина. Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, заявил в интервью РИА Новости, что если бы у него была возможность, он проголосовал бы на выборах президента США за Дональда Трампа.
Суд в июне назначил Блэку три года девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. Прокурор просил назначить фигуранту четыре года восемь месяцев колонии-поселения. Защита попросила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом. В августе Приморский краевой суд оставил без изменения приговор Блэку.
Осужденный в России американский солдат Блэк выразил надежду на обмен - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Осужденный в России американский солдат Гордон Блэк надеется на обмен
03:59
"Дональд Трамп... привлекают его идеи и то, как он управлял экономикой страны в течение своего последнего президентского срока", - заявил Блэк, отвечая на вопрос, за кого он хотел бы проголосовать на выборах президента США, если бы у него была такая возможность.
Он пояснил, что в выборах принимать участие не может, потому что "не зарегистрирован для голосования" и "никогда не выделял" себе время для того, чтобы зарегистрироваться.
Заключенный также рассказал, за кого хотел голосовать раньше.
"(Сейчас голосовал бы за) Дональда Трампа и Трампа до этого (на предыдущих выборах - ред.). До этого были (Барак) Обама или (Митт) Ромни, кажется. Думаю, тогда я был очень молод и хотел голосовать за Обаму. Когда я впервые смог голосовать, первым был бы Митт Ромни или Барак Обама. Затем была Хиллари (Клинтон) или Трамп. Потом были Трамп и (Джо) Байден. И теперь Трамп и кто? (Камала) Харрис?... Я не голосовал. Я на самом деле ни разу не голосовал", - сказал он.
Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к подруге после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Военнослужащий, по данным телеканала NBC News, служил в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Осужденный в России американец Гордон Блэк рассказал о переписке с матерью
03:30
 
В миреСШАРоссияВладивостокДональд ТрампБарак ОбамаМитт РомниПриморский краевой суд
 
 
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