https://ria.ru/20241028/blek-1980420478.html

Осужденный в России американец Гордон Блэк отказался просить о помиловании

Осужденный в России американец Гордон Блэк отказался просить о помиловании - РИА Новости, 28.10.2024

Осужденный в России американец Гордон Блэк отказался просить о помиловании

Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, заявил в интервью РИА Новости, что не будет просить о помиловании,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T03:08

2024-10-28T03:08

2024-10-28T09:23

в мире

владивосток

россия

южная корея

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт — РИА Новости, Инна Эстрина. Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, заявил в интервью РИА Новости, что не будет просить о помиловании, потому что нарушил российский закон."Нет, я не собираюсь просить об освобождении. Российское правительство признало меня виновным в преступлении. Это их решение и ваша страна. И я должен подчиняться вашим законам. Так, если мое правительство решит, что хочет обменять меня <...>, то это будет также их решением", — сказал он.Блэк выразил надежду на обмен и предположил, что его имя не оказалось в списке заключенных, которыми Россия и США обменялись в августе, потому, что сама процедура готовилась заранее. Американец также сообщил, что общается с американским посольством на предмет пересмотра срока. "Но думаю, что шансы у меня небольшие", — признался он.По словам Блэка, он не ожидал, что получит реальный срок, и рассчитывал после суда вернуться домой.Блэк служил в составе американского контингента в Южной Корее. В апреле он приехал во Владивосток в гости к подруге. Они поругались, во время ссоры американец с силой схватил девушку за шею, что она восприняла как угрозу жизни. Также Блэк украл из ее кошелька десять тысяч рублей.Суд в июне приговорил американца к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима.

https://ria.ru/20241009/naemnik-1977147186.html

https://ria.ru/20241008/rossija-1976869623.html

https://ria.ru/20240817/prigovor-1966794213.html

владивосток

россия

южная корея

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Гордон Блэк: "Не собираюсь просить об освобождении" Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, заявил в интервью РИА Новости, что не будет просить о помиловании, потому что нарушил российский закон. 2024-10-28T03:08 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, владивосток, россия, южная корея, приморский краевой суд