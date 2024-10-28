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Осужденный в России американец Гордон Блэк отказался просить о помиловании - РИА Новости, 28.10.2024
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03:08 28.10.2024 (обновлено: 09:23 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/blek-1980420478.html
Осужденный в России американец Гордон Блэк отказался просить о помиловании
Осужденный в России американец Гордон Блэк отказался просить о помиловании - РИА Новости, 28.10.2024
Осужденный в России американец Гордон Блэк отказался просить о помиловании
Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, заявил в интервью РИА Новости, что не будет просить о помиловании,... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T03:08
2024-10-28T09:23
в мире
владивосток
россия
южная корея
приморский краевой суд
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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт — РИА Новости, Инна Эстрина. Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, заявил в интервью РИА Новости, что не будет просить о помиловании, потому что нарушил российский закон.&quot;Нет, я не собираюсь просить об освобождении. Российское правительство признало меня виновным в преступлении. Это их решение и ваша страна. И я должен подчиняться вашим законам. Так, если мое правительство решит, что хочет обменять меня &lt;...&gt;, то это будет также их решением&quot;, — сказал он.Блэк выразил надежду на обмен и предположил, что его имя не оказалось в списке заключенных, которыми Россия и США обменялись в августе, потому, что сама процедура готовилась заранее. Американец также сообщил, что общается с американским посольством на предмет пересмотра срока. "Но думаю, что шансы у меня небольшие", — признался он.По словам Блэка, он не ожидал, что получит реальный срок, и рассчитывал после суда вернуться домой.Блэк служил в составе американского контингента в Южной Корее. В апреле он приехал во Владивосток в гости к подруге. Они поругались, во время ссоры американец с силой схватил девушку за шею, что она восприняла как угрозу жизни. Также Блэк украл из ее кошелька десять тысяч рублей.Суд в июне приговорил американца к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима.
https://ria.ru/20241009/naemnik-1977147186.html
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Гордон Блэк: "Не собираюсь просить об освобождении"
Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, заявил в интервью РИА Новости, что не будет просить о помиловании, потому что нарушил российский закон.
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в мире, владивосток, россия, южная корея, приморский краевой суд
В мире, Владивосток, Россия, Южная Корея, Приморский краевой суд
Осужденный в России американец Гордон Блэк отказался просить о помиловании

Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании

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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт — РИА Новости, Инна Эстрина. Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, заявил в интервью РИА Новости, что не будет просить о помиловании, потому что нарушил российский закон.
«

"Нет, я не собираюсь просить об освобождении. Российское правительство признало меня виновным в преступлении. Это их решение и ваша страна. И я должен подчиняться вашим законам. Так, если мое правительство решит, что хочет обменять меня <...>, то это будет также их решением", — сказал он.

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Блэк выразил надежду на обмен и предположил, что его имя не оказалось в списке заключенных, которыми Россия и США обменялись в августе, потому, что сама процедура готовилась заранее.
Американец также сообщил, что общается с американским посольством на предмет пересмотра срока.
"Но думаю, что шансы у меня небольшие", — признался он.
По словам Блэка, он не ожидал, что получит реальный срок, и рассчитывал после суда вернуться домой.
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Блэк служил в составе американского контингента в Южной Корее. В апреле он приехал во Владивосток в гости к подруге. Они поругались, во время ссоры американец с силой схватил девушку за шею, что она восприняла как угрозу жизни. Также Блэк украл из ее кошелька десять тысяч рублей.
Суд в июне приговорил американца к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима.
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