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Бирюков поздравил работников водного хозяйства Москвы - РИА Новости, 28.10.2024
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21:46 28.10.2024
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Бирюков поздравил работников водного хозяйства Москвы
Бирюков поздравил работников водного хозяйства Москвы - РИА Новости, 28.10.2024
Бирюков поздравил работников водного хозяйства Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил работников водного хозяйства столицы с 220-летием московского водопровода. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T21:46
2024-10-28T21:46
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил работников водного хозяйства столицы с 220-летием московского водопровода. "Первый самотечный водопровод, построенный в столице больше двух веков назад, положил основу современной системе водоснабжения порядка 15 миллионов жителей московского региона. За качество питьевой воды отвечает сплоченный коллектив АО "Мосводоканал" – крупнейшей водной компании страны", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Он отметил, что на станциях водоподготовки постоянно ведется работа по внедрению новейших высокоэффективных технологий. Качество жизненно важного ресурса соответствует высоким отечественным и международным стандартам, что ежегодно подтверждают более 3 миллионов анализов собственного центра контроля качества воды и заключения надзорных органов. "С 2012 года проделана большая работа по модернизации сетевого хозяйства ТиНАО. С 2022 года специалисты водного хозяйства Москвы в составе московской группировки принимают участие в восстановлении инфраструктуры городов-побратимов Москвы – Луганска и Донецка", – добавил заммэра.
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городское хозяйство москвы, москва, тинао, луганск, петр бирюков, мосводоканал, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, ТиНАО, Луганск, Петр Бирюков, Мосводоканал, Общество
Бирюков поздравил работников водного хозяйства Москвы

Бирюков поздравил работников водного хозяйства Москвы с 220-летием водопровода

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил работников водного хозяйства столицы с 220-летием московского водопровода.
«
"Первый самотечный водопровод, построенный в столице больше двух веков назад, положил основу современной системе водоснабжения порядка 15 миллионов жителей московского региона. За качество питьевой воды отвечает сплоченный коллектив АО "Мосводоканал" – крупнейшей водной компании страны", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Он отметил, что на станциях водоподготовки постоянно ведется работа по внедрению новейших высокоэффективных технологий. Качество жизненно важного ресурса соответствует высоким отечественным и международным стандартам, что ежегодно подтверждают более 3 миллионов анализов собственного центра контроля качества воды и заключения надзорных органов.
"С 2012 года проделана большая работа по модернизации сетевого хозяйства ТиНАО. С 2022 года специалисты водного хозяйства Москвы в составе московской группировки принимают участие в восстановлении инфраструктуры городов-побратимов Москвы – Луганска и Донецка", – добавил заммэра.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваТиНАОЛуганскПетр БирюковМосводоканалОбщество
 
 
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