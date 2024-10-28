https://ria.ru/20241028/biryukov-1980595541.html

Бирюков поздравил работников водного хозяйства Москвы

Бирюков поздравил работников водного хозяйства Москвы - РИА Новости, 28.10.2024

Бирюков поздравил работников водного хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил работников водного хозяйства столицы с 220-летием московского водопровода. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T21:46

2024-10-28T21:46

2024-10-28T21:46

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

тинао

луганск

петр бирюков

мосводоканал

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808648529_0:29:3090:1767_1920x0_80_0_0_b02677a7d53958432dbdbe73f93a2a63.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил работников водного хозяйства столицы с 220-летием московского водопровода. "Первый самотечный водопровод, построенный в столице больше двух веков назад, положил основу современной системе водоснабжения порядка 15 миллионов жителей московского региона. За качество питьевой воды отвечает сплоченный коллектив АО "Мосводоканал" – крупнейшей водной компании страны", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Он отметил, что на станциях водоподготовки постоянно ведется работа по внедрению новейших высокоэффективных технологий. Качество жизненно важного ресурса соответствует высоким отечественным и международным стандартам, что ежегодно подтверждают более 3 миллионов анализов собственного центра контроля качества воды и заключения надзорных органов. "С 2012 года проделана большая работа по модернизации сетевого хозяйства ТиНАО. С 2022 года специалисты водного хозяйства Москвы в составе московской группировки принимают участие в восстановлении инфраструктуры городов-побратимов Москвы – Луганска и Донецка", – добавил заммэра.

https://ria.ru/20241005/voda-1976517465.html

москва

тинао

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва, тинао, луганск, петр бирюков, мосводоканал, общество