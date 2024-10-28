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МИД ФРГ прокомментировал видео с Бербок, которую не встречают в аэропорту
МИД ФРГ прокомментировал видео с Бербок, которую не встречают в аэропорту - РИА Новости, 28.10.2024
МИД ФРГ прокомментировал видео с Бербок, которую не встречают в аэропорту
В МИД Германии не подтверждают распространяемую в социальных сетях информацию о том, что главу Министерства иностранных дел ФРГ Анналену Бербок никто не... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:57
2024-10-28T18:57
2024-10-28T23:13
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БЕРЛИН, 28 окт — РИА Новости. В МИД Германии не подтверждают распространяемую в социальных сетях информацию о том, что главу Министерства иностранных дел ФРГ Анналену Бербок никто не встретил в ходе ее визита в Китай или Индию, об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер. Ранее в различных соцсетях по всему миру начали распространяться кадры с прибытием Бербок в неназванный аэропорт. На видео запечатлено, как министр спускается по трапу правительственного самолета, но ее никто не встречает, далее ей приходится без сопровождения идти в другую точку аэропорта. В соцсетях утверждалось, что данный инцидент произошел в Китае или Индии. "Видео не из Индии. Утверждается также, что оно из Китая. Это тоже неверно. Речь идет о посадке (рейса. — Прим. ред.) министра иностранных дел в Малайзии. Из-за недоразумения самолет припарковался не там, где должен был", — сообщил Фишер в ходе брифинга кабмина Германии в понедельник. Он пояснил, что в результате данной ошибки встречающая ее сторона расположилась чуть далее и Бербок пришлось пройти несколько шагов, чтобы ее приветствовали.Визит в Малайзию состоялся еще в начале года. В Индии министр побывала на прошлой неделе.
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Глава МИД Германии Бербок сходит с трапа самолета
Глава МИД Германии Бербок сходит с трапа самолета
2024-10-28T18:57
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в мире, германия, китай, анналена бербок, мид германии
В мире, Германия, Китай, Анналена Бербок, МИД Германии
МИД ФРГ прокомментировал видео с Бербок, которую не встречают в аэропорту
МИД ФРГ прокомментировал видео "унижения" главы ведомства Бербок
БЕРЛИН, 28 окт — РИА Новости. В МИД Германии не подтверждают распространяемую в социальных сетях информацию о том, что главу Министерства иностранных дел ФРГ Анналену Бербок никто не встретил в ходе ее визита в Китай или Индию, об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер.
Ранее в различных соцсетях по всему миру начали распространяться кадры с прибытием Бербок в неназванный аэропорт. На видео запечатлено, как министр спускается по трапу правительственного самолета, но ее никто не встречает, далее ей приходится без сопровождения идти в другую точку аэропорта. В соцсетях утверждалось, что данный инцидент произошел в Китае или Индии.
"Видео не из Индии. Утверждается также, что оно из Китая. Это тоже неверно. Речь идет о посадке (рейса. — Прим. ред.) министра иностранных дел в Малайзии
. Из-за недоразумения самолет припарковался не там, где должен был", — сообщил Фишер в ходе брифинга кабмина Германии в понедельник.
Он пояснил, что в результате данной ошибки встречающая ее сторона расположилась чуть далее и Бербок пришлось пройти несколько шагов, чтобы ее приветствовали.
Визит в Малайзию состоялся еще в начале года. В Индии министр побывала на прошлой неделе.