https://ria.ru/20241028/bentli-1980548945.html
Обвиняемые в убийстве корреспондента Sputnik Бентли ознакомились с делом
Обвиняемые в убийстве корреспондента Sputnik Бентли ознакомились с делом - РИА Новости, 28.10.2024
Обвиняемые в убийстве корреспондента Sputnik Бентли ознакомились с делом
Обвиняемые по делу об убийстве в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли ознакомились с материалами уголовного дела, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:45
2024-10-28T17:45
2024-10-28T17:45
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донецк
рассел бентли
маргарита симоньян
дмитрий киселев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Обвиняемые по делу об убийстве в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли ознакомились с материалами уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Обвиняемые ознакомились с материалами уголовного дела", - сказали в ведомстве. В сентябре СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве Бентли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, СК РФ установил "все лица, причастные к гибели" Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами дела являются четверо российских военных Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. По данным следствия, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть". В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего". В середине апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik, американец с российским гражданством Рассел Бентли с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению) погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны. Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Во время военных действий Рассел проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, он собирал средства и передавал гумпомощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса. Бентли также неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР. Он рассматривал российскую спецоперацию как начало окончания агрессивной войны киевского режима против Донбасса. В 2022 году он говорил, что Россия спасла буквально сотни тысяч человеческих жизней, придя на помощь Донбассу.
https://ria.ru/20240920/bentli-1973788867.html
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россия, донбасс, донецк, рассел бентли, маргарита симоньян, дмитрий киселев, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Донбасс, Донецк, Рассел Бентли, Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемые в убийстве корреспондента Sputnik Бентли ознакомились с делом
Обвиняемые в убийстве корреспондента Бентли в Донецке ознакомились с делом
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Обвиняемые по делу об убийстве в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли ознакомились с материалами уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Обвиняемые ознакомились с материалами уголовного дела", - сказали в ведомстве.
В сентябре СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве Бентли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, СК РФ установил "все лица, причастные к гибели" Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами дела являются четверо российских военных Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. По данным следствия, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть". В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего".
В середине апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik, американец с российским гражданством Рассел Бентли с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению) погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев
заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны.
Бентли присоединился к ополчению ДНР
в 2014 году. Он говорил, что поехал в Донбасс
, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения.
Во время военных действий Рассел проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, он собирал средства и передавал гумпомощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса.
Бентли также неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине
, был удостоен наград ДНР. Он рассматривал российскую спецоперацию как начало окончания агрессивной войны киевского режима против Донбасса. В 2022 году он говорил, что Россия спасла буквально сотни тысяч человеческих жизней, придя на помощь Донбассу.