https://ria.ru/20241028/bentli-1980546860.html

Дело об убийстве корреспондента Sputnik Бентли направили в суд

Дело об убийстве корреспондента Sputnik Бентли направили в суд - РИА Новости, 28.10.2024

Дело об убийстве корреспондента Sputnik Бентли направили в суд

Уголовное дело об убийстве в ДНР корреспондента Sputnik Рассела Бентли передали в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:34

2024-10-28T17:34

2024-10-28T18:09

донецк

россия

донбасс

рассел бентли

маргарита симоньян

дмитрий киселев

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973693734_266:408:1080:866_1920x0_80_0_0_cd94a03c3a20ea2959f0ed4ac0f96cbf.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Уголовное дело об убийстве в ДНР корреспондента Sputnik Рассела Бентли передали в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."Утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело передано в Донецкий гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", — сказали в ведомстве.По делу проходят четверо российских военных. Следствие установило, что 8 апреля Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев и Андрей Иорданов пытали Бентли и убили его. В тот же день Вансяцкий и Агальцев положили тело журналиста в машину ВАЗ-2115 и подорвали ее тротиловой шашкой. Девятого апреля сослуживец Вансяцкого Владимир Бажин по его указанию переместил останки.В СК уточнили, что обвиняемые ознакомились с материалами уголовного дела.Чем известен Рассел БентлиРассел Боннер Бентли родился в обеспеченной американской семье в 1960 году, вырос в элитном районе Далласа. Его мировоззрение в подростковом возрасте начало формироваться под влиянием войны во Вьетнаме и ее последствий.Он стал ярым антиимпериалистом и антирасистом, считая зарубежные военные авантюры Вашингтона нарушением суверенитета других стран. Когда чиновники Обамы и американские конгрессмены устремились на Украину во время Евромайдана в 2013 году, Рассел не питал никаких иллюзий относительно их истинных целей: "Когда начался Майдан и Виктория Нуланд раздавала печенье, я знал, в чем суть дела, я точно знал, что происходит", — сказал Бентли агентству Sputnik в апреле 2022 года, имея в виду череду вторжений США в зарубежные страны и спровоцированную ими смену режимов.В 2014 году он приехал в Донбасс и вступил в батальон "Восток". Бентли говорил, что восхищается мужеством и стойкостью жителей региона, которые были не согласны с нелегитимной сменой режима на Украине, и называл Донецк своим домом. Он собирал средства и доставлял гуманитарную помощь старикам, женщинам и детям. Вместе с добровольцами Донбасса сражался за Донецкий аэропорт, поселок Спартак, Авдеевку и Ясиноватую.Бентли принял православие, при крещении получил имя Борис. В 2016 году он обвенчался с коренной дончанкой, учительницей английского языка Людмилой, которая стала для него настоящей опорой и поддержкой.В 2021 году Бентли получил российское гражданство. В 2023-м стал сотрудничать с агентством Sputnik в качестве корреспондента.В первом материале, опубликованном в октябре 2023-го, Бентли подчеркнул: "Я приехал сюда не для того, чтобы заработать, сделать себе имя или стать звездой интернета. Я приехал сюда, чтобы сражаться, чтобы уничтожать неонацистов, которые убивали невинных и безоружных мирных жителей Донбасса, чтобы защищать этих мирных жителей и стоять плечом к плечу с настоящими героями, которые поставили свои жизни на кон, чтобы защитить Донбасс, Россию и будущее человечества".Его репортажи и интервью с добровольцами и жителями Донбасса регулярно набирали большое количество просмотров и откликов в социальных сетях. В середине апреля стало известно, что Бентли пропал без вести в Донецке. Девятнадцатого апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что он погиб. Расселу Бентли было 64 года.

https://ria.ru/20240920/bentli-1973788867.html

https://ria.ru/20240920/bentli-1973766951.html

донецк

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, россия, донбасс, рассел бентли, маргарита симоньян, дмитрий киселев, следственный комитет россии (ск рф)