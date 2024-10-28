Дело об убийстве корреспондента Sputnik Бентли направили в суд
Дело об убийстве в Донецке корреспондента Sputnik Бентли передали в суд
© Фото : страница Рассела Бентли в соцсетиРассел Бентли
© Фото : страница Рассела Бентли в соцсети
Рассел Бентли. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Уголовное дело об убийстве в ДНР корреспондента Sputnik Рассела Бентли передали в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
"Утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело передано в Донецкий гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", — сказали в ведомстве.
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По делу проходят четверо российских военных. Следствие установило, что 8 апреля Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев и Андрей Иорданов пытали Бентли и убили его. В тот же день Вансяцкий и Агальцев положили тело журналиста в машину ВАЗ-2115 и подорвали ее тротиловой шашкой. Девятого апреля сослуживец Вансяцкого Владимир Бажин по его указанию переместил останки.
В СК уточнили, что обвиняемые ознакомились с материалами уголовного дела.
Чем известен Рассел Бентли
Он стал ярым антиимпериалистом и антирасистом, считая зарубежные военные авантюры Вашингтона нарушением суверенитета других стран. Когда чиновники Обамы и американские конгрессмены устремились на Украину во время Евромайдана в 2013 году, Рассел не питал никаких иллюзий относительно их истинных целей: "Когда начался Майдан и Виктория Нуланд раздавала печенье, я знал, в чем суть дела, я точно знал, что происходит", — сказал Бентли агентству Sputnik в апреле 2022 года, имея в виду череду вторжений США в зарубежные страны и спровоцированную ими смену режимов.
© Фото : страница Рассела Бентли в соцсетиРассел Бентли
© Фото : страница Рассела Бентли в соцсети
Рассел Бентли
В 2014 году он приехал в Донбасс и вступил в батальон "Восток". Бентли говорил, что восхищается мужеством и стойкостью жителей региона, которые были не согласны с нелегитимной сменой режима на Украине, и называл Донецк своим домом. Он собирал средства и доставлял гуманитарную помощь старикам, женщинам и детям. Вместе с добровольцами Донбасса сражался за Донецкий аэропорт, поселок Спартак, Авдеевку и Ясиноватую.
Бентли принял православие, при крещении получил имя Борис. В 2016 году он обвенчался с коренной дончанкой, учительницей английского языка Людмилой, которая стала для него настоящей опорой и поддержкой.
В 2021 году Бентли получил российское гражданство. В 2023-м стал сотрудничать с агентством Sputnik в качестве корреспондента.
© Фото : страница Рассела Бентли в соцсетиРассел Бентли
© Фото : страница Рассела Бентли в соцсети
Рассел Бентли
В первом материале, опубликованном в октябре 2023-го, Бентли подчеркнул: "Я приехал сюда не для того, чтобы заработать, сделать себе имя или стать звездой интернета. Я приехал сюда, чтобы сражаться, чтобы уничтожать неонацистов, которые убивали невинных и безоружных мирных жителей Донбасса, чтобы защищать этих мирных жителей и стоять плечом к плечу с настоящими героями, которые поставили свои жизни на кон, чтобы защитить Донбасс, Россию и будущее человечества".
Его репортажи и интервью с добровольцами и жителями Донбасса регулярно набирали большое количество просмотров и откликов в социальных сетях. В середине апреля стало известно, что Бентли пропал без вести в Донецке. Девятнадцатого апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что он погиб. Расселу Бентли было 64 года.
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