https://ria.ru/20241028/baza-1980592190.html

Американская база в Сирии подверглась атаке беспилотников

Американская база в Сирии подверглась атаке беспилотников - РИА Новости, 28.10.2024

Американская база в Сирии подверглась атаке беспилотников

Военная база США на нефтяном месторождении Аль-Омар в окрестностях города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась атаке беспилотников, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T21:07

2024-10-28T21:07

2024-10-28T21:07

в мире

сирия

сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

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ДАМАСК, 28 октября - РИА Новости. Военная база США на нефтяном месторождении Аль-Омар в окрестностях города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась атаке беспилотников, сообщил РИА Новости местный источник. "Четыре беспилотника атаковали американскую базу с северо-восточной стороны. Они были нацелены на объекты внутри базы и попали непосредственно по этим объектам", - сказал источник. Та же американская база была атакована двумя беспилотниками в минувшее воскресенье. В Сирии находятся 28 американских объектов, в том числе 24 военных базы и 4 пункта присутствия, которые регулярно подвергаются атакам беспилотников и ракет.

https://ria.ru/20240901/sirija-1969826998.html

сирия

сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, сирия, сша, дейр-эз-зор (мухафаза)