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Американская база в Сирии подверглась атаке беспилотников - РИА Новости, 28.10.2024
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21:07 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/baza-1980592190.html
Американская база в Сирии подверглась атаке беспилотников
Американская база в Сирии подверглась атаке беспилотников - РИА Новости, 28.10.2024
Американская база в Сирии подверглась атаке беспилотников
Военная база США на нефтяном месторождении Аль-Омар в окрестностях города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась атаке беспилотников, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T21:07
2024-10-28T21:07
в мире
сирия
сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
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ДАМАСК, 28 октября - РИА Новости. Военная база США на нефтяном месторождении Аль-Омар в окрестностях города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась атаке беспилотников, сообщил РИА Новости местный источник. "Четыре беспилотника атаковали американскую базу с северо-восточной стороны. Они были нацелены на объекты внутри базы и попали непосредственно по этим объектам", - сказал источник. Та же американская база была атакована двумя беспилотниками в минувшее воскресенье. В Сирии находятся 28 американских объектов, в том числе 24 военных базы и 4 пункта присутствия, которые регулярно подвергаются атакам беспилотников и ракет.
https://ria.ru/20240901/sirija-1969826998.html
сирия
сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
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в мире, сирия, сша, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, Сирия, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
Американская база в Сирии подверглась атаке беспилотников

Военная база США на месторождении Аль-Омар в Сирии подверглась атаке БПЛА

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции в Сирия
Американские военные на базе международной коалиции в Сирия - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции в Сирия. Архивное фото
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ДАМАСК, 28 октября - РИА Новости. Военная база США на нефтяном месторождении Аль-Омар в окрестностях города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась атаке беспилотников, сообщил РИА Новости местный источник.
"Четыре беспилотника атаковали американскую базу с северо-восточной стороны. Они были нацелены на объекты внутри базы и попали непосредственно по этим объектам", - сказал источник.
Та же американская база была атакована двумя беспилотниками в минувшее воскресенье.
В Сирии находятся 28 американских объектов, в том числе 24 военных базы и 4 пункта присутствия, которые регулярно подвергаются атакам беспилотников и ракет.
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