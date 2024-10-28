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Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США - РИА Новости, 28.10.2024
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19:31 28.10.2024 (обновлено: 19:40 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/bayden-1980575944.html
Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США
Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США - РИА Новости, 28.10.2024
Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США
Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах американского лидера, сообщается в трансляции американских телеканалов. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:31
2024-10-28T19:40
сша
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делавэр
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джо байден
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах американского лидера, сообщается в трансляции американских телеканалов.Байден отдал свой голос в штате Делавэр."Идите голосовать", - заявил президент США, направляясь на участок.Как сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды, уже 43 млн американцев проголосовали на выборах.Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев.
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сша, в мире, делавэр, флорида, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Делавэр, Флорида, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США

Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента США. 28 октября 2024
Президент Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента США. 28 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента США. 28 октября 2024
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах американского лидера, сообщается в трансляции американских телеканалов.
Байден отдал свой голос в штате Делавэр.
"Идите голосовать", - заявил президент США, направляясь на участок.
Как сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды, уже 43 млн американцев проголосовали на выборах.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев.
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СШАВ миреДелавэрФлоридаДжо БайденКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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