https://ria.ru/20241028/bayden-1980575944.html

Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США

Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США - РИА Новости, 28.10.2024

Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США

Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах американского лидера, сообщается в трансляции американских телеканалов. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T19:31

2024-10-28T19:31

2024-10-28T19:40

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах американского лидера, сообщается в трансляции американских телеканалов.Байден отдал свой голос в штате Делавэр."Идите голосовать", - заявил президент США, направляясь на участок.Как сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды, уже 43 млн американцев проголосовали на выборах.Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев.

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сша, в мире, делавэр, флорида, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024