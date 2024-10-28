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Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США
Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США - РИА Новости, 28.10.2024
Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США
Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах американского лидера, сообщается в трансляции американских телеканалов. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:31
2024-10-28T19:31
2024-10-28T19:40
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах американского лидера, сообщается в трансляции американских телеканалов.Байден отдал свой голос в штате Делавэр."Идите голосовать", - заявил президент США, направляясь на участок.Как сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды, уже 43 млн американцев проголосовали на выборах.Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев.
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Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США
Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США