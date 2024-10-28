https://ria.ru/20241028/bastrykin-1980439715.html

Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы

Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы - РИА Новости, 28.10.2024

Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы

Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной госслужбы председателю СК РФ Александру Бастрыкину до 27 августа 2025 года, соответствующее... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T09:29

2024-10-28T09:29

2024-10-28T09:39

политика

россия

владимир путин

александр бастрыкин

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной госслужбы председателю СК РФ Александру Бастрыкину до 27 августа 2025 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-Ф3 "О Следственном комитете Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года. Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", - говорится в тексте документа.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, александр бастрыкин