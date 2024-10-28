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Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы - РИА Новости, 28.10.2024
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09:29 28.10.2024 (обновлено: 09:39 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/bastrykin-1980439715.html
Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы
Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы - РИА Новости, 28.10.2024
Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы
Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной госслужбы председателю СК РФ Александру Бастрыкину до 27 августа 2025 года, соответствующее... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T09:29
2024-10-28T09:39
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной госслужбы председателю СК РФ Александру Бастрыкину до 27 августа 2025 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-Ф3 "О Следственном комитете Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года. Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", - говорится в тексте документа.
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политика, россия, владимир путин, александр бастрыкин
Политика, Россия, Владимир Путин, Александр Бастрыкин
Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы

Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы до 27 августа 2025 года

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной госслужбы председателю СК РФ Александру Бастрыкину до 27 августа 2025 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-Ф3 "О Следственном комитете Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года. Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", - говорится в тексте документа.
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