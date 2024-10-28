В Израиле одобрили законопроект о запрете работы БАПОР на территории страны
Jerusalem Post: парламент Израиля одобрил законопроект о запрете работы БАПОР
Ночной Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Израильский кнессет (парламент) одобрил законопроект, направленный на запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории Израиля, сообщает издание Jerusalem Post.
"Пленум израильского Кнессета одобрил окончательное голосование по двум законопроектам, направленным на блокировку деятельности БАПОР на территории, находящейся под контролем Израиля", - сообщает издание.
Как отмечается, законопроекты были приняты 92 голосами против 10.
Ynet: убитый вместе с Синваром телохранитель работал в БАПОР
18 октября, 01:08
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что направил обращение израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, в котором высказал глубокую обеспокоенность законопроектом кнессета о запрете работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), если документ будет принят, он будет противоречить уставу ООН, нарушать обязательства Израиля по международному праву.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
ЦАХАЛ заявила об ударе по командному пункту БАПОР в Газе
5 октября, 23:06