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В Израиле одобрили законопроект о запрете работы БАПОР на территории страны - РИА Новости, 28.10.2024
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23:37 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/bapor-1980603716.html
В Израиле одобрили законопроект о запрете работы БАПОР на территории страны
В Израиле одобрили законопроект о запрете работы БАПОР на территории страны - РИА Новости, 28.10.2024
В Израиле одобрили законопроект о запрете работы БАПОР на территории страны
Израильский кнессет (парламент) одобрил законопроект, направленный на запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T23:37
2024-10-28T23:37
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Израильский кнессет (парламент) одобрил законопроект, направленный на запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории Израиля, сообщает издание Jerusalem Post. Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского кнессета (парламент) 6 октября одобрила проект закона о запрете работы БАПОР на территории страны. В Израиле неоднократно заявляли, что сотрудники агентства ООН якобы связаны с палестинским движением ХАМАС. "Пленум израильского Кнессета одобрил окончательное голосование по двум законопроектам, направленным на блокировку деятельности БАПОР на территории, находящейся под контролем Израиля", - сообщает издание. Как отмечается, законопроекты были приняты 92 голосами против 10. Ранее ряд стран, в том числе Канада, Австралия, Франция, Германия, Япония, Республика Корея и Великобритания, выступили против запрета работы БАПОР в Израиле. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что направил обращение израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, в котором высказал глубокую обеспокоенность законопроектом кнессета о запрете работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), если документ будет принят, он будет противоречить уставу ООН, нарушать обязательства Израиля по международному праву. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241009/nebenzya-1977308062.html
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в мире, израиль, канада, австралия, антониу гутерреш, биньямин нетаньяху, оон, бапор, хамас
В мире, Израиль, Канада, Австралия, Антониу Гутерреш, Биньямин Нетаньяху, ООН, БАПОР, ХАМАС
В Израиле одобрили законопроект о запрете работы БАПОР на территории страны

Jerusalem Post: парламент Израиля одобрил законопроект о запрете работы БАПОР

© Фото : предоставлено представительством Министерства туризма Израиля в РФ и СНГНочной Иерусалим
Ночной Иерусалим - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : предоставлено представительством Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ
Ночной Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Израильский кнессет (парламент) одобрил законопроект, направленный на запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории Израиля, сообщает издание Jerusalem Post.
Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского кнессета (парламент) 6 октября одобрила проект закона о запрете работы БАПОР на территории страны. В Израиле неоднократно заявляли, что сотрудники агентства ООН якобы связаны с палестинским движением ХАМАС.
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9 октября, 23:53
"Пленум израильского Кнессета одобрил окончательное голосование по двум законопроектам, направленным на блокировку деятельности БАПОР на территории, находящейся под контролем Израиля", - сообщает издание.
Как отмечается, законопроекты были приняты 92 голосами против 10.
Ранее ряд стран, в том числе Канада, Австралия, Франция, Германия, Япония, Республика Корея и Великобритания, выступили против запрета работы БАПОР в Израиле.
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Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что направил обращение израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, в котором высказал глубокую обеспокоенность законопроектом кнессета о запрете работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), если документ будет принят, он будет противоречить уставу ООН, нарушать обязательства Израиля по международному праву.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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5 октября, 23:06
 
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