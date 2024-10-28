https://ria.ru/20241028/banknoty-1980435437.html

Муфтии высказали пожелания по новой банкноте в 1000 рублей

Муфтии высказали пожелания по новой банкноте в 1000 рублей - РИА Новости, 28.10.2024

Муфтии высказали пожелания по новой банкноте в 1000 рублей

Руководители духовных управлений мусульман РФ рассказали РИА Новости, что на новой банкноте Банка России хотели бы видеть изображения памятников исламской и... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T09:05

2024-10-28T09:05

2024-10-28T09:06

религия

альбир крганов

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Руководители духовных управлений мусульман РФ рассказали РИА Новости, что на новой банкноте Банка России хотели бы видеть изображения памятников исламской и православной архитектуры. Банк России сообщил, что проведет народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. "Хотелось бы увидеть на новых банкнотах памятные мусульманам места нашего Поволжья. Например, мечети Татарстана, в частности, мечеть Кул-Шариф в казанском Кремле, Болгарскую исламскую академию (БИА), сам город Болгар с его богатым архитектурным ансамблем", - сказал РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий Камиль Самигулин. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов отметил, что одним из ярких символов, которые могли бы украсить новую купюру, является Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. "На этой территории расположена древняя Соборная мечеть, венчающаяся минаретом с полумесяцем, которая является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. В непосредственной близости находится православный храм с крестами. Это уникальное соседство подчеркивает символичность и глубину отношений между религиями, демонстрируя богатое историческое многообразие культур и верований, сосуществующих на протяжении веков в гармонии и мире", - сказал муфтий РИА Новости. По его словам, выбор таких достопримечательностей для новой банкноты не только отражал бы историческую и культурную значимость региона, но и стал бы показательным примером укрепления межрелигиозного диалога в нашем обществе. "Подобные символы смогут подчеркнуть ценности понимания и уважения между представителями разных культурных и религиозных традиций России", - заключил муфтий Крганов.

https://ria.ru/20241025/tsb-1979981530.html

https://ria.ru/20241025/pomosch-1980071050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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альбир крганов