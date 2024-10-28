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Экс-председателю правительства Самарской области предъявили обвинения - РИА Новости, 28.10.2024
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17:26 28.10.2024 (обновлено: 17:30 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/banda-1980545448.html
Экс-председателю правительства Самарской области предъявили обвинения
Экс-председателю правительства Самарской области предъявили обвинения - РИА Новости, 28.10.2024
Экс-председателю правительства Самарской области предъявили обвинения
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что следствие предъявило обвинение в организации преступного сообщества экс-председателю регионального правительства РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:26
2024-10-28T17:30
происшествия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что следствие предъявило обвинение в организации преступного сообщества экс-председателю регионального правительства Самарской области Виктору Кудряшову, бывшим министрам строительства Николаю Плаксину и Михаилу Асееву, министру финансов Андрею Прямилову. "Следствие предъявило обвинение в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) всем задержанным участникам "правительственного ОПС". Обвинение предъявлено: Виктору Кудряшову (экс-председателю правительства), бывшим министрам строительства Николаю Плаксину и Михаилу Асееву, Андрею Прямилову (экс-министру финансов), а также "иным неустановленным лицам", которых лично я хорошо знаю", - написал он в своем Telegram-канале. Хинштейн добавил, что минимальное наказание по этому составу обвинения - от 15 лет. Хинштейн ранее сообщил, что ГСУ по Самарской области возбудило новое уголовное дело - об организации преступного сообщества с использованием служебного положения - в отношении экс-председателя регионального правительства Виктора Кудряшова, бывших министров строительства Николая Плаксина, Михаила Асеева, министра финансов Андрея Прямилова. Ранее адвокаты Прямилова и Плаксина подали апелляционные жалобы на арест по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Октябрьского районного суда Самары. Суд заключил обоих под стражу до 19 ноября. Следователь МВД сообщил на заседании 18 октября, что уголовное дело, возбужденное в отношении Прямилова, объединили в одно производство с уголовным делом экс-главы правительства региона Виктора Кудряшова о махинациях со строительством станции метро "Театральная" в Самаре. Прямилов 17 октября был задержан в качестве подозреваемого и допрошен. Следователь уточнил, что экс-чиновник отрицает свою причастность к преступлению. Хинштейн сообщал в своем Telegram-канале, что задержание Плаксина также связано с делом о коррупции при строительстве станции метро "Театральная". В ноябре 2023 года фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий стал Кудряшов. По версии следствия, Кудряшов, зная о дефиците регионального бюджета и об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро "Театральная", в 2022-2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Кудряшов действовал в интересах фирмы "Волгатрансстрой", которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро, считают в региональном МВД.
https://ria.ru/20241008/delo-1976986677.html
https://ria.ru/20241009/tyumen-1977249098.html
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происшествия, самарская область, самара, россия, александр хинштейн, госдума рф
Происшествия, Самарская область, Самара, Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Экс-председателю правительства Самарской области предъявили обвинения

СК предъявил обвинение экс-председателю правительства Самарской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВиктор Кудряшов
Виктор Кудряшов - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Виктор Кудряшов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что следствие предъявило обвинение в организации преступного сообщества экс-председателю регионального правительства Самарской области Виктору Кудряшову, бывшим министрам строительства Николаю Плаксину и Михаилу Асееву, министру финансов Андрею Прямилову.
"Следствие предъявило обвинение в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) всем задержанным участникам "правительственного ОПС". Обвинение предъявлено: Виктору Кудряшову (экс-председателю правительства), бывшим министрам строительства Николаю Плаксину и Михаилу Асееву, Андрею Прямилову (экс-министру финансов), а также "иным неустановленным лицам", которых лично я хорошо знаю", - написал он в своем Telegram-канале.
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Хинштейн добавил, что минимальное наказание по этому составу обвинения - от 15 лет.
Хинштейн ранее сообщил, что ГСУ по Самарской области возбудило новое уголовное дело - об организации преступного сообщества с использованием служебного положения - в отношении экс-председателя регионального правительства Виктора Кудряшова, бывших министров строительства Николая Плаксина, Михаила Асеева, министра финансов Андрея Прямилова.
Ранее адвокаты Прямилова и Плаксина подали апелляционные жалобы на арест по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Октябрьского районного суда Самары. Суд заключил обоих под стражу до 19 ноября.
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Следователь МВД сообщил на заседании 18 октября, что уголовное дело, возбужденное в отношении Прямилова, объединили в одно производство с уголовным делом экс-главы правительства региона Виктора Кудряшова о махинациях со строительством станции метро "Театральная" в Самаре. Прямилов 17 октября был задержан в качестве подозреваемого и допрошен. Следователь уточнил, что экс-чиновник отрицает свою причастность к преступлению.
Хинштейн сообщал в своем Telegram-канале, что задержание Плаксина также связано с делом о коррупции при строительстве станции метро "Театральная".
В ноябре 2023 года фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий стал Кудряшов. По версии следствия, Кудряшов, зная о дефиците регионального бюджета и об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро "Театральная", в 2022-2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Кудряшов действовал в интересах фирмы "Волгатрансстрой", которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро, считают в региональном МВД.
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