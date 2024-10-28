https://ria.ru/20241028/balanin-1980523827.html

Баланин: ввод цифрового медпрофиля повысит продолжительность жизни

Баланин: ввод цифрового медпрофиля повысит продолжительность жизни - РИА Новости, 28.10.2024

Баланин: ввод цифрового медпрофиля повысит продолжительность жизни

Внедрение цифрового медицинского профиля (ЦМП) выведет на более качественный уровень оказание медицинской помощи застрахованным в ОМС и будет способствовать... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:05

2024-10-28T16:05

2024-10-28T16:05

илья баланин

россия

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

медицина

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Внедрение цифрового медицинского профиля (ЦМП) выведет на более качественный уровень оказание медицинской помощи застрахованным в ОМС и будет способствовать достижению национальной цели по повышению продолжительности жизни до 78 лет, отметил председатель Федерального фонда обязательного медстрахования (ФОМС) Илья Баланин. Заявление прозвучало в ходе круглого стола "Единая цифровая платформа "Здоровье": шаг в будущее медицины" 3-го Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение". Для ведения персонифицированного учета сведений о застрахованных в ОМС, Федеральным фондом ОМС внедрен Федеральный регистр застрахованных лиц, объединивший сведения из 86 региональных сегментов субъектов РФ, что позволило перейти на формирование цифровых полисов ОМС и отказаться от бумажных и пластиковых полисов. Следующий этап – проектирование и внедрение цифрового медицинского профиля – гибридного хранилища данных, наполняемого из различных медицинских систем. "Мы уверены, что качественный анализ информации, который будет находиться в цифровом медицинском профиле, позволит перейти на новый этап планирования, с учетом всех особенностей и потребностей в необходимых объемах медпомощи. Объединяя данные, обеспечивая быстрый доступ к необходимой информации для врачей и пациентов, повышая качество медицинских услуг и делая их более персонализированными, мы переходим на новый, более качественный уровень заботы о здоровье застрахованных. Что в свою очередь будет способствовать достижению национальной цели, обозначенной президентом России, – увеличению ожидаемой продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2030 году", – цитирует пресс-служба ФОМС Баланина. Внедрение сервисов информационного сопровождения застрахованных лиц на федеральном уровне на основе данных ЦМП позволит выявлять граждан с подозрением на наличие серьезных заболеваний, упростит ведение пациентов с хроническими заболеваниями, повысит осведомленность граждан за счет подбора индивидуальных рекомендаций по профилактике и ранней диагностике заболеваний. Для граждан информация о необходимости постановки на диспансерное наблюдение и приглашение на диспансеризацию будет поступать через Госуслуги, и также будет использоваться страховыми представителями для повышения качества страхового сопровождения застрахованных на всех этапах оказания медицинской помощи. Доступ к информации в сфере ОМС, показателям и прогнозам, консолидированным на федеральном уровне, позволит территориальным фондам перейти на использование централизованной отчетности. Для врачей цифровой медицинский профиль будет, в первую очередь, полезен доступом к информации о медицинской помощи по ОМС, оказанной конкретному пациенту в другом регионе, другой медицинской организации, федеральных клиниках и частных медицинских организациях. Эти сведения можно будет получить в режиме реального времени с согласия пациента. Оценка рисков и изменение их динамики, мониторинг и анализ различных показателей внутри ЦМП и в смежных подсистемах ГИС ОМС поможет повысить контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, автоматизировать и повысить эффективность процессов планирования и управления в системе ОМС и здравоохранения.

https://ria.ru/20241021/foms-1979098024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

илья баланин, россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, медицина